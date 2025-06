La frase con la que Pedro Sánchez cerró su rueda de prensa: «Bueno, son las cinco. No he comido» El presidente del Gobierno ha comparecido tras el informe de la UCO que apunta a la corrupción de Santos Cerdán

En principio, su comparecencia estaba prevista para la una del mediodía; sin embargo, la rueda de prensa de Pedro Sánchez de este lunes se ha retrasado hasta las 16.17 horas de la tarde. En su intervención en la sede del PSOE, en la calle Ferraz donde se ha celebrado una extensa Ejecutiva Federal del partido, el presidente del Gobierno ha pedido perdón por todo lo ocurrido en los últimos días en torno al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que un informe de la UCO la sitúa en una trama de corrupción.

El dirigente socialista ha realizado una declaración en la que también ha pasado a la ofensiva y, a continuación, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación. Sin embargo, en un momento determinado de su comparecencia, ha mirado el reloj y ha frenado el acto. «Bueno, son las cinco. No he comido». De esta manera, la rueda de prensa se ha dado por terminada.

En el recinto donde se celebraba la comparecencia se han escuchado una serie de risas. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a dejar claro que no tiene ni la más mínima intención de convocar elecciones ni tampoco adelantarlas -como ya plantean algunas voces dentro de su propio partido- pero no porque considere que esa no es la respuesta ética que exige la situación conforme a los estándares que él exigió en el pasado al PP sino porque, según ha dejado claro, asume que conducirían a su derrota. «Entregar las riendas del país a una coalición del PP y Vox con su agenda reaccionaria sería una tremenda irresponsabilidad», ha argumentado.

En la comparecencia desarrollada tras la Ejecutiva Federal del Partido, Sánchez ha avanzado que intervendrá en el Congreso en una comparecencia monográfica «en la primera fecha disponible» para tratar el 'caso Koldo' (así lo ha llamado). «Compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias y responder a todas las preguntas», ha dicho.

Además, Sánchez ha dicho que su partido va a impulsar una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Congreso que esta vez llevará a los protagonistas a responder las preguntas de los diputados, después de que la que se puso en marcha el año pasado fuera finalmente cancelada en octubre.