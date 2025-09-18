El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE

El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio

García Ortiz da luz verde que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abra diligencias similares a las de la guerra de Ucrania que serán remitidas a la Corte Internacional de Justicia

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:53

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación ... militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

