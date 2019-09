La Fiscalía investiga los comentarios «xenófobos» de Vox sobre la reina de las fiestas de Otura Fiestas patronales de Otura. / FACEBOOK VOX OTURA Una cuenta oficial de la formación liderada por Santiago Abascal la describió como «chica marroquí, joven, dos años viviendo en Otura» y añadió «vaya tela» R.C. Viernes, 20 septiembre 2019, 20:12

La reina de las fiestas del pueblo granadino de Otura no ha gustado a Vox. En la cuenta oficial de Facebook de la formación liderada por Santiago Abascal en la localidad describieron a la joven como «chica marroquí, joven, dos años viviendo en Otura», en la que también hacían constar que el Ayuntamiento del municipio está gobernado por el PSOE con mayoría absoluta y en la que se añade un «comentario particular: Por lo visto en Otura no había otra chica del pueblo, Otureña Española, y más guapa... vaya tela...». Horas después la publicación fue borrada de las redes sociales.

El Ayuntamiento de Otura (Granada) ha condenado la «vergonzosa publicación xenófoba» de Vox sobre la reina de las fiestas, cuya designación cuestiona por ser una chica marroquí y llevar dos años viviendo en el municipio granadino.

El Ayuntamiento se refiere así este lunes en su cuenta oficial de Facebook al comentario que, en la misma red social, publicó hace unos días la formación de Vox en Otura sobre la reina de las fiestas.

Al hilo de esta publicación, las concejalías de Fiestas e Igualdad de Otura han condenado públicamente lo que consideran una «vergonzosa publicación xenófoba».

La Fiscalía está recabando información del comentario que Vox realizó hace unos días a través de las redes sociales sobre la proclamación de una joven marroquí como reina de las fiestas de Otura (Granada), en el que llegó a afirmar que «por lo visto no había otra chica del pueblo, otureña española, y más guapa».

La familia de la joven, de 16 años, considera que se trata de un comentario «xenófobo» y lo denunció ante la Guardia Civil. El fiscal delegado en criminalidad informática y delitos de odio de Granada, Francisco Hernández, ha iniciado una serie de comprobaciones para valorar el posible alcance penal de esta publicación que Vox Otura realizó en Facebook, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Hasta el momento la Fiscalía no ha abierto diligencias de investigación penal y se está centrando en recabar de la Guardia Civil los datos en torno a este asunto para tomar una decisión.