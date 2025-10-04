La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado concedido a 'Gadafi' El Ministerio Público dice que tiene una «evolución muy favorable» pero resalta que fue condenado por actos de «extrema gravedad»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al exetarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', para que «se revise su legalidad y se acuerde su clasificación en el segundo grado». El fiscal Carlos García Berro fue el encargado ayer de interponer el recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra el acuerdo de la consejería de Justicia y Derechos Humanos, dirigida por la socialista María Jesús San José.

'Gadafi' está condenado a 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión, teniendo fijado un límite máximo de cumplimiento de 30 años, y «hasta la fecha solo le han sido concedidos cuatro permisos de salida», según el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público reconoce en su escrito que «es cierto que el interno muestra una evolución muy favorable en el tratamiento penitenciario», pero precisa que también lo es que, «aún cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena de 30 años, la suma total de las penas impuestas supera los 1.123 años y los hechos objeto de condena de extrema gravedad».

«Los objetivos perseguidos por el tratamiento penitenciario no pueden orillar los fines del proceso penal, y deben compatibilizar con las exigencias preventivo-generales y el favorecimiento de la prevención especial», explica García Berro. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el fiscal ha exigido «una valoración individualizada» del caso de 'Gadafi', «no solo en atención a los derechos del afectado, sino también desde una perspectiva de justicia material».

«Actuación vergonzosa»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, denunció el pasado jueves en un comunicado la concesión «fraudulenta» del tercer grado a 'Gadafi', responsable de numerosas muertes, entre las que destaca «el brutal asesinato del niño Fabio Moreno, de tan solo dos años». Para el colectivo se trata de «una nueva muestra de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo vasco está aplicando a los presos de ETA, «progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento».

Además, la asociación había arremetido con dureza contra la Fiscalía –«su actuación es vergonzosa»– por no intervenir. «Este preso sigue siendo exhibido como héroe por la izquierda abertzale», aseguró la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien subrayó, una vez más, que «no hay mayor prueba de que los reclusos no se han arrepentido que que se mantengan en la órbita de la izquierda abertzale y sean tratados como héroes o 'presos políticos'».