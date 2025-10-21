El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

La 'fontanera' de Ferraz: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»

La Fiscalía certifica que Leire Díez hablaba «en nombre de altas instancias del Estado»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz y con el empresario Javier Pérez Dolset. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad.

