El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
El empresario y pareja de Ayuso, Alberto González Amador este martes durante su testimonio. R. C.

«El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»

González Amador acusa a García Ortiz de «reventar sus derechos» en el juicio en el Supremo y Miguel Ángel Rodríguez defiende que Ayuso era el objetivo del «aparato del Estado»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

«El fiscal general me mató públicamente, reventó mis derechos; soy el delincuente confeso del Reino de España, me doy por condenado en mi causa ... por delitos fiscales. Solo me quedan dos caminos: o me voy de España o me suicido». El punto de no retorno para Alberto González Amador comenzó la mañana del 14 de marzo de 2024. Ese día la Fiscalía publicó una nota de prensa para desmentir el «bulo» propagado en redes sociales la jornada anterior por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y que algunos medios amplificaron. Una información que detalló que el fiscal del caso ofreció un pacto al abogado del empresario por la comisión de dos delitos tributarios, pero que «por órdenes de arriba» finalmente se retiró, cuando en realidad fue al revés.

