Los 'fichajes' de Sánchez dan munición a la oposición

El PP evita criticar la contratación de la mujer del presidente

El último episodio de personas cercanas a Sánchez que han encontrado trabajo recientemente es el de su propia mujer. El miércoles se supo que Begoña Gómez ha sido contratada por el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos, una nueva institución dependiente de su fundación sin ánimo de lucro, que se nutre de fondos públicos y privados. Si en un principio este 'fichaje' levantó cierta polémica entre algunos partidos de la oposición, ayer el PP evitó cualquier crítica. Su nuevo presidente, Pablo Casado, optó por mantener silencio y no entrar a valorar la contratación. «Sobre los temas personales y familiares de Pedro Sánchez, yo voy a demostrarle el respeto que conmigo en alguna ocasión no han demostrado ellos», manifestó. «Lo que sí que opino es que en las últimas semanas hemos visto que el Gobierno socialista está haciendo uso de la potestad de nombrar altos cargos con personas muy cercanas al entorno personal de los líderes socialistas, y eso es con lo que me quedo», añadió.