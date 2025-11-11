Felipe VI y Xi Jinping consolidan las relaciones entre España y China El Rey y el presidente chino se reúnen en Pekín 18 años después de la última cita entre los jefes de Estado de ambos países

T. Nieva Martes, 11 de noviembre 2025, 17:16

Dieciocho años después de que Juan Carlos I se reuniese en Pekín con el entonces presidente chino Hu Jintao, Felipe VI y Xi Jinping han repetido una imagen que busca consolidar las relaciones entre España y el gigante asiático, el cuarto socio comercial de España con un intercambio bilateral que alcanzó los casi 53.000 millones de euros en 2024. Los dos jefes de Estado compartieron una cena privada tras la llegada de los Reyes a Pekín y antes de que este mismo miércoles arranque la visita oficial. Felipe VI y Letizia se alojarán además en la Casa de Huéspedes de Diaoyutuai reservada para los dignatarios que visitan China, como muestra de la importancia que el Gobierno comunista da a esta visita.

Los monarcas han llegado este martes a Pekín, donde han sido recibidos por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en otro gesto relevante, procedentes de Chengdú, donde iniciaron este martes su primera visita de Estado a China. En la capital de Sichuán, el Rey ha inaugurado un foro empresarial y ha tenido ocasión de visitar la labor que lleva a cabo Indra en la torre de control de uno de los aeropuertos de la ciudad, mientras que la Reina ha asistido a un acto con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Además, ambos han mantenido un almuerzo con las autoridades locales y regionales, con las que Don Felipe se había reunido previamente.

El plato fuerte de esta visita será este miércoles, con el recibimiento con honores a primera hora, junto al Gran Palacio del Pueblo, donde a continuación tendrá lugar la reunión entre Felipe VI y Xi Jinping y posteriormente se producirá la firma de varios acuerdos entre los dos gobiernos de carácter económico, cultural y científico.

Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha perdido la primera jornada del viaje de Estado al haber viajado el lunes a Londres para reunirse con su homóloga británica, así como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Además de su encuentro bilateral con Xi Jinping, Felipe VI se reunirá, por separado con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Zhao Leji, mientras que la Reina tiene previsto visitar un centro de atención a personas con discapacidad junto con la primera dama.

España y China han celebrado un encuentro empresarial para fortalecer la cooperación de ambos países en los sectores industriales, tecnológicos y de consumo. El encuentro empresarial, celebrado en la ciudad china de Chengdú, ha contado con la participación de 260 empresas chinas y 180 españolas que buscan reforzar su presencia en china y estrechar la colaboración con sus instituciones y sus empresas.

En representación de España, ha acudido Felipe VI y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha declarado que «las empresas españolas y chinas ya actúan como socios globales, generando sinergias que abren nuevas oportunidades de negocio».

El foro ha sido organizado por el Ministerio de Economía y por España Exportación e Inversiones (ICEX) y ha ofrecido un red de contactos para promover alianzas empresariales en los sectores con potencial de crecimiento.

En este sentido, el titular de la cartera de Economía ha recalcado que «esta cooperación no solo impulsa el crecimiento bilateral, sino que también reafirma la confianza en el multilateralismo y apuesta por la apertura comercial y la estabilidad en un mundo cada vez más interdependiente».