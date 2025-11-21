Felipe VI conmemora los 50 años de monarquía con las ausencias del emérito, Vox y los socios del Gobierno

La muerte de Francisco Franco abrió un nuevo periodo histórico con la coronación, el 22 de diciembre de 1975, de Juan Carlos I. La monarquía ... regresaba a España como forma de jefatura estatal iniciando la transición hacia la democracia. Este viernes, 50 años más tarde, será otro monarca, su hijo, el Rey Felipe VI, el encargado de presidir los actos conmemorativos de aquella efeméride histórica y que se celebrarán en el Palacio Real y, posteriormente, en el Congreso. Dos eventos que estarán profundamente marcados, sin embargo, por la gran ausencia del principal protagonista, el rey emérito, y quedarán deslucidos por el plantón ya anunciado de Vox y de los principales socios del Gobierno.

El acto central tendrá como escenario, a partir de las 10:30 horas, el salón del trono del Palacio Real. Allí se producirá el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, del expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos padres de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

En Zarzuela recuerdan que el Rey ya tomó la decisión de conceder esta distinción, una de las órdenes de caballería más prestigiosas y antiguas de Europa, a su madre el pasado mes de enero como testimonio de su «aprecio» por ella y para «reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona» durante las últimas décadas. Pero la entrega no se había producido hasta ahora.

Finalmente, se decidió agruparla con la concesión de esta distinción a González, Roca y Herrero, que se anunció hace un mes, y convertir así el acto en una especie de conmemoración de la proclamación de Juan Carlos I dos días después de la muerte de Franco. Fuentes de Casa Real explican que la ausencia de quien fuera Rey de España durante casi cuatro décadas por el hecho de que en 2019, antes de su marcha a Abu Dabi en 2020, él mismo renunció a participar en actos institucionales.

En el Palacio Real se producirá una de las escenas de la jornada cuando los nuevos caballeros y la nueva dama de la orden intervengan tras la concesión del Toisón. Especialmente llamativas serán las palabras que dedique Felipe González, muy crítico con las políticas del Gobierno actual, a repasar su trayectoria frente a la asistencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y justo en la semana en la que la política ha vuelto a agitarse por decisiones judiciales:el último informe de la UCO que revela que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobraba supuestamente comisiones del 2% por adjudicaciones del Ministerio de Transporte y, en la víspera, la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y su inhabilitación durante dos años.

Almuerzo familiar

A las 12:30 horas, y en la sala Constitucional del Congreso, Felipe VI y la Reina Letizia presidirán el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. Está previsto que, tras este acto, la presidenta de la Cámara baja ,Francina Armengol, pronuncie un discurso tras el cual el Rey tomará la palabra para hacer balance de las cinco décadas de la restauración de la monarquía en España.

Será este evento al que no acudan representantes de Vox, que justifican su ausencia alegando que no participan en actos oficiales con Pedro Sánchez. La misma explicación que llevó a su líder, Santiago Abascal, a bajarse de la tribuna de autoridades del desfile del 12 de octubre y de la recepción en Palacio Real. En el caso de Sumar, Podemos y los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, la explicación del plante es su rechazo a la institución de la monarquía.

Don Juan Carlos, en cambio, sí ha sido invitado a asistir a la comida familiar de carácter privado que tendrá lugar este sábado en el Palacio de El Pardo, como ya ocurrió hace dos años cuando la Princesa de Asturias juró la Constitución. Entonces, el emérito no asistió a los actos en Congreso y Palacio Real, pero sí a la celebración privada del 18 cumpleaños de la heredera.