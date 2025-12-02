El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, acompañado de Aznar y Rajoy el pasado julio en el congreso nacional del PP. Efe

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

La XVIII Unión Interparlamentaria servirá para «concertar políticas e identificar prioridades legislativas» con las que los populares puedan ser «más eficaces» ante la recta final de la legislatura

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Alberto Núñez Feijóo pretende comenzar el 2026 con fuerza. El líder del PP va a convocar los días 10 y 11 de enero a los ... diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVIII Unión Interparlamentaria para marcar el ritmo al Gobierno y al PSOE asediados por los casos de corrupción, según ha podido saber este periódico. Génova prepara ya la cita aunque falta por cerrar la ciudad donde se celebrará la reunión. La última interparlamentaria tuvo como escenario Sevilla el pasado marzo, en vísperas del tercer aniversario del congreso nacional celebrado en la misma ciudad que aupó al político gallego a la presidencia de la formación tras la convulsa crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  7. 7

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  8. 8

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  9. 9

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  10. 10

    Tragedia en Cabezón de la Sal: dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno