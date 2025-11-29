El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, con Mañueco, Cristina Ayala y Bendodo, en Burgos. EP

Feijóo: «Al que esté en política para enriquecerse lo echaremos»

El líder popular lanza un aviso a navegantes en su partido para contraponer la «decencia» del PP a la corrupción del Gobierno en la víspera de la concentración de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

En la víspera de la concentración en Madrid contra el Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado contraponer la corrupción de Pedro ... Sánchez frente a la limpieza de un futuro Ejecutivo encabezado por él mismo con un aviso a los representantes públicos del PP. Una semana después de la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y varios de sus colaboradores, por el cobro de supuestas comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, Feijóo se ha mostrado muy duro contra la corrupción pasada y presente del PP y ha exigido a todos los miembros del partido una limpieza absoluta en el ejercicio de sus cargos. «Hemos cometido errores y hemos pagado por ellos, pero en esta nueva etapa yo me hago responsable del partido más decente de España. A la política no se viene a enriquecerse, y el que aquí no esté de acuerdo, que se vaya del partido o lo echaremos», ha proclamado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  6. 6

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  7. 7

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  8. 8 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  9. 9 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  10. 10 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo: «Al que esté en política para enriquecerse lo echaremos»

Feijóo: «Al que esté en política para enriquecerse lo echaremos»