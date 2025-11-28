Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha reclamado este viernes el apoyo de los empresarios catalanes para que traten de convencer a Junts para ... que se sume a una moción de censura, que no está aún planteada, para «poner fin» a este gobierno.

Feijóo ha viajado a Barcelona, donde se ha reunido con la plana mayor de la patronal Foment del Treball, la principal organización empresarial de Cataluña y cuyo presidente mantiene una fluida interlocución con Carles Puigdemont. Hace tiempo que Feijóo reclama a Sánchez que convoque elecciones. Pero en cambio, no se decide a impulsar una moción de censura, pues a día de hoy no tiene los votos para sacarla adelante. Le faltarían los votos de Junts, que se ha distanciado del Gobierno, pero no hasta el punto de dinamitar la legislatura apoyando una moción junto al PP y Vox.

La visita de Feijóo a Foment ha llegado semanas después de la ruptura de Junts con el Gobierno, que se materializó este jueves con el voto en contra de los de Puigdemont al techo de gasto del Ejecutivo central, junto al PP y Vox. El encuentro se ha celebrado el día después de que el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha ingresaran en la prisión madrileña de Soto del Real. Feijóo, que ayer reclamó elecciones y pidió a los socios de Sánchez que le dejen solo, ha ido este viernes más allá, reclamando el apoyo de los nacionalistas para una moción. Les ha «pedido» su respaldo por razones «éticas y morales». «No me puedo comprometer a lo que no puedo cumplir», ha asegurado, pero sí ha prometido «no engañarles». «No me faltan ganas para presentar una moción, pero me faltan votos», ha asegurado ante los empresarios. «Me faltan los votos de los suyos», ha interpelado directamente a los empresarios, algunos muy próximos a Junts.

La patronal Foment, que pertenece a la CEOE, tiene una fluida relación con Puigdemont. La moción, según ha desgranado Feijóo en la sede barcelonesa de Foment, sería con el objetivo de convocar elecciones y que la ciudadanía pueda decidir qué gobierno debe tomar las riendas del Ejecutivo.

Feijóo:«el sanchismo ha entrado en prisión»

El líder del PP ha desgranado sus propuestas en materia de vivienda, fiscalidad y seguridad y ha hecho referencia al encarcelamiento de Ábalos y Koldo García. «El sanchismo ha entrado en prisión», ha señalado. «Ha entrado en prisión el arquitecto» de la era Sánchez, quien le aupó al Gobierno y quien lideró la moción contra el PP, ha asegurado. A su juicio, el Gobierno ha entrado en fase de «histeria», en tanto en cuanto quien duerme en prisión y quien duerme en la Moncloa tienen mucho que compartir. «El cambio no se espera, se construye», ha afirmado. Feijóo ha criticado además a Gobierno por su precariedad parlamentaria, que ayer le llevó a perder la votación del techo de gasto. «No es una votación más», ha precisado. «Es la constatación de que la legislatura no puede avanzar sin cuentas públicas», ha aseverado el líder del PP que convocó una manifestación para este domingo «contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen».

La visita a Foment tiene su relevancia. En la presenta legislatura, Junts era la formación a la que los empresarios catalanes más han recurrido para trasladar sus reclamaciones. Es el caso de la reducción de la jornada laboral propuesta por el Gobierno, a la que se oponía de manera radical el empresariado y que los junteros contribuyeron a tumbar con sus siete escaños en el Congreso. Pero tras la ruptura, Junts ha perdido influencia y el PP se erige en la alternativa para vehicular sus demandas. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha agradecido al PP su rechazo a la reducción de la jornada laboral. «Estuvisteis mu acertados, hicisteis un gran favor a la economía española», ha destacado.