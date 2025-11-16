El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, el pasado miércoles en el Congreso. EFE

Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana

La elección ahora de Pérez Llorca como presidente interino deja al líder del PP con las manos libres para elegir al futuro cartel electoral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Cuando Carlos Mazón telefoneó a Alberto Núñez Feijóo un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, roto emocionalmente, le dijo ... que ya tenía la decisión tomada. Que quería dimitir, porque no podía más, como él mismo contó en su comparecencia el 3 de noviembre para anunciar la renuncia. En esa conversación, el político alicantino puso también a disposición del líder nacional del PP sus responsabilidades orgánicas como presidente del partido en la Comunidad Valenciana. Pero Génova ha aparcado este asunto a la espera de ver cómo se resuelve primero su relevo al frente de la Generalitat que pende de Vox. Cerrar un capítulo antes de abrir otro que se antoja complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana

Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana