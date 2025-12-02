El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paco Salazar (dcha.), en las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. EFE

El Gobierno reivindica sus protocolos antiacoso sexual pese a las «vomitivas» actuaciones de Salazar

Feijóo llama «guarro» al exasesor de Pedro Sánchez, denunciado por dos trabajadoras de La Moncloa, y Podemos y Vox arremeten contra el PSOE

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:59

El Gobierno ha defendido este martes sus protocolos antiacoso sexual tras las nuevas revelaciones sobre Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez que fue descabalgado ... de puestos de responsabilidad en la trastienda del Ejecutivo y del PSOE cuando se hicieron públicas varias denuncias de acoso sexual de mujeres que trabajaban con él en La Moncloa.

