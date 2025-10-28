El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Feijóo, junto a Mazón en un acto en Alicante el pasado junio. Efe

Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O

El líder del PP insiste en que el presidente valenciano tendrá que dar «explicaciones» en Les Corts y en el Senado ante sus continuos cambios de versión

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 11:40

Comenta

A punto de cumplirse un año de la tragedia que acabó con la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, continúa sin conocerse con ... precisión qué hizo Carlos Mazón la fatídica tarde del 29 de octubre. Las últimas revelaciones apuntan a que el presidente de la Generalitat acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al párking tras su comida en El Ventorro el día de la catástrofe. Según el testimonio de la propia periodista, que no ha sido desmentido por el Ejecutivo valenciano, la salida del restaurante se produjo entre las 18.30 y las 18.45 horas. «Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón», aseveró este martes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

