El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

El líder popular hace un llamamiento «a los ciudadanos que quieren hablar» y a los que el presidente «no les da voz» tras el encarcelamiento de Ábalos y Koldo

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para este domingo en Madrid una concentración «contra los corruptos y contra todos aquellos que los ... sostienen» tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, ambos estrechamente vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 75 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  7. 7

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  8. 8 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  9. 9 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  10. 10

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»