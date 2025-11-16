El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez y Feijóo y la candidata del PP, María Guardiola, pasean este domingo por el pueblo pacense de Lobón. EP

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

El líder del PP avanza que la próxima mayoría absoluta de María Guardiola significará una rotunda derrota para el «enchufismo» y la improvisación del presidente del Gobierno

A. Azpiroz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El adelanto de las elecciones generales sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que Pedro Sánchez ... haya insistido a lo largo de la última semana en que, con el apoyo de Junts o sin él, su intención de agotar la legislatura permanece intacta . En un acto que compartió con la candidata María Guardiola, el líder del PP contrapuso la convocatoria a las urnas por el que optó la presidenta autonómica tras ver rechazados sus Presupuestos con la cerrazón del líder socialista de «tratar de retrasar como sea lo inevitable» para apurar su tiempo en la Moncloa y pese a cumplirse tres ejercicios ya sin la aprobación de las cuentas públicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  4. 4

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  7. 7

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  10. 10

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto