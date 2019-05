Feijóo da aire a Casado al descartar su salto a Madrid Feijóo y Casado el pasado fin de semana en Galicia / EFE Todas las miradas volvían a estar puestas en el presidente gallego ante otra hipotética debacle del PP el 26-M ADOLFO LORENTE Jueves, 9 mayo 2019, 13:30

Todas las miradas del PP volvían a apuntar a Galicia tras la debacle del 28-A y las muchas dudas surgidas en torno al liderazgo de Pablo Casado para presidir el partido. Todas las miradas volvían a apuntar a Alberto Nuñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, como sucesor 'natural' ante un hipotético descalabro en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebran el día 26. Pero hoy, sabedor de la expectación creada, ha decidido marcar el terreno y, de paso, dar aire a Casado. «Yo creo que sí, esto no es un depende», ha asegurado al ser preguntado sobre si descarta su paso a la política estatal, a Madrid.

La respuesta es mucho más contundente de lo que pueda parecer a tenor del contexto en el que se ha realizado. Al ser cuestionado en una entrevista en Onda Cero sobre si considera que la foto que el PP, Ciudadanos y Vox se hicieron en la plaza de Colón semanas antes del 28-A fue un error, Nuñez Feijóo ha contestado a la gallega después de un largo silencio de cinco segundos... «Los gallegos tenemos una respuesta categórica, que es depende».

De ahí la relevancia de su respuesta sobre su salto a Madrid: «Yo creo que sí. Esto no es un depende». No obstante, ha vuelto a mostrarse crítico con la estrategia llevada a cabo por el partido en la última campaña, aunque también se ha mostrado confiado en poder cambiar el rumbo. «En el seno del partido no hay ruptura, sino una enorme decepción, pero también hay unas enormes ganas de volver a ganar», ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que después de las elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo analizarán la pérdida de votos tras las generales, pero entiende que ahora sería . «Lo que tenemos que hacer es remontar», ha insistido.

Según el líder del PP gallego, su formación no ha sabido «. «Hemos cometido algún quiebro y algún giro, que parecía que Vox iba a entrar en nuestro gobierno y a mucha gente centrada le ha preocupado», ha señalado.