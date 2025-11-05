El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, junto a Buruaga y Amor en un acto en Santander. Efe

Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

El líder del PP presenta un decálogo de medidas como no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave o la exención de cuotas tras ser padres en contraposición a la agenda judicial de Sánchez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

Alberto Núñez Feijóo se afana en pasar cuanto antes la tormenta generada por la dimisión de Carlos Mazón, un año después de la dana, y ... que le amarra de nuevo a Vox. Con las negociaciones ya en marcha en la Comunidad Valenciana, y tras las últimas advertencias de Santiago Abascal que en una entrevista en 'La Vanguardia' avisa ya al PP de que serán «más firmes y más exigentes» de lo habitual y que «no temen» un anticipo electoral, el líder de los populares trata de recuperar su agenda social. Este miércoles, se trasladó a Santander para presentar junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante los dos primeros años tras la maternidad o paternidad o no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  8. 8 Un siglo de menús entre obreros
  9. 9

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  10. 10 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

Feijóo se afana en pasar la &#039;página Mazón&#039; y retoma con los autónomos su agenda social