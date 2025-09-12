Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

El Ministerio de Exteriores ha convocado este viernes a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para expresar su rechazo a ... las declaraciones «falsas» y «calumniosas» de la oficina del Primer Ministro de Israel el día anterior, según confirman fuentes del departamento de José Manuel Albares. Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

La decisión de Albares llega al final de otra semana de reproches cruzados entre España e Israel. La tensión comenzó el lunes, cuando Exteriores llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv «ante las calumniosas acusaciones de antisemitismo hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno» español, en referencia a que Israel anunció que prohibiría la entrada en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El mismo lunes, Sánchez había anunciado un paquete de nueve medidas para «detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina», entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio. Dentro de este paquete de medidas, el Consejo de Ministros del martes aprobó la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir

El Ministerio, en un comunicado oficial, aseguró entonces que el Gobierno «no se dejará amedrentar» a la hora de defender la paz, e hizo hincapié en que las medidas anunciadas por Sánchez «responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional».

Además, este viernes se ha suspendido la charla que iba a dar el próximo miércoles en Bilbao la encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid, Dana Erlich. El alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, había pedido la cancelación del acto, organizado por la Sociedad El Sitio y la Asociación Vasca de Amigos de Israel, por la presión social, ya que varios grupos habían anunciado protestas. La ponente, según se recoge en la invitación, iba a ofrecer una conferencia bajo el título 'Una visión panorámica de Israel en su contexto regional'.