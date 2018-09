Del Burgo cree que el pacto PNV-Bildu sobre el nuevo Estatuto supone reeditar «el hacha y la serpiente» de ETA Jaime Ignacio del Burgo, en Pamplona. / Efe El representante del PP en la comisión de expertos considera que las bases acordadas entre ambas formaciones parecen «una especie de refundación» de ETA EL CORREO BILBAO Martes, 11 septiembre 2018, 11:05

El jurista y político navarro Jaime Ignacio del Burgo, designado por el PP para la comisión de expertos del nuevo estatus, ha afirmado este martes que en las bases acordadas por PNV y EH Bildu «se dicen cosas que no tienen nada que ver con la Constitución» y sin «encaje en la misma». Asimismo, ha advertido de que supone una «especie de refundación» de ETA ya que se pasa de defender la independencia a aceptar la posibilidad de una vinculación, aunque sea de igual a igual con el Estado español».

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Del Burgo ha indicado asimismo que el pueblo vasco como institución política común «no existió nunca» y no es titular de derechos históricos. De este modo, ha defendido que no se puede reconocer a Euskadi «como nación» como concepto político en el nuevo Estatuto ya que la nación, «de acuerdo a la Constitución, es la española».

Tras afirmar que participará en la comisión «no como navarro sino como experto», ha incidido en que fue el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien le pidió su presencia en el grupo de expertos por sus conocimientos en cuestiones como la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la foralidad. En este contexto, ha considerado que «no tiene nada de particular» que participe en la redacción de un posible nuevo estatus del País Vasco si se tiene en cuenta que «en esas bases hay alusiones muy directas a Navarra que tienen una enorme trascendencia».

«Pareja de hecho»

«Lo único que sigo haciendo es lo mismo. Decir que Navarra debe seguir siendo Navarra y nada más. Eso lo comparte el PP vasco y el PP a nivel nacional. Esa es la razón por la que estoy ahí», ha argumentado. Cuestionado por las bases acordadas por PNV y EH Bildu y su viabilidad legal, Del Burgo ha afirmado que ambas formaciones «se han dado la mano y convertido en pareja de hecho».

«Incluso he llegado a escribir algún artículo diciendo que me parecía que esto era como una especie de refundación del hacha y la serpiente de ETA, porque pasar de defender aquí y ahora, por todos los medios, la independencia de Euskal Herria a aceptar la posibilidad de una vinculación, aunque sea de igual a igual con el Estado español, yendo del brazo ante instituciones internacionales, es un salto muy cualitativo que tendrán que explicar ellos», ha valorado.

Para Del Burgo, se trataría de una especie de «refundación ideológica», ya que en la independencia «no hay términos medios» de tal forma que «o eres un estado independiente o no. «Es un cambio porque el sujeto político respecto al resto de estados del mundo sigue siendo uno, no son dos y, por lo tanto, se ha renunciado a defender a ultranza la independencia. Por eso digo que tal vez esto sea una consecuencia de la disolución de ETA», ha añadido.

«Sin encaje»

Asimismo, ha advertido de que en esas bases acordadas «se dicen cosas que no tienen nada que ver con la Constitución española porque no tienen encaje en la misma». Del Burgo ha insistido también en que no cabe la bilateralidad de un pueblo vasco «como si fuera titular de una soberanía que pacta con el Estado español». «La foralidad tiene mucho de bilateralidad, de tal modo que la bilateralidad podría predicarse de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por separado, ya que son ellos los titulares de los derechos históricos», ha añadido. En esta línea, ha sostenido que el pueblo vasco como institución política común «no existió nunca» y no es titular de derechos históricos. «Lo son de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la prueba está en los Conciertos Económicos», ha expresado.

Asimismo, ha señalado que si la propuesta de la bases acordadas en la ponencia de autogobierno fuera «la reintegración plena foral de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa», él no tendría «nada que objetar». «Si se aceptara este punto de partida el resultado podría ser hasta revolucionario», ha subrayado. Por todo ello, ha argumentado que no se puede reconocer a Euskadi «como nación» en el nuevo Estatuto «porque la nación, de acuerdo a la Constitución, es la española. Si hay una nación de naciones hay una que está arriba y aglutina a todas», ha expresado.

El Concierto vasco

Cuestionado por los planteamientos de Ciudadanos que apuestan por acabar con el Concierto Económico, Del Burgo ha afirmado que ello supondría la vulneración de la Constitución española. Tras recordar que el Concierto vasco y el Convenio navarro están «blindados por la Constitución», ha afirmado que cambiar la Carta Magna para eliminarlos supondría «un acto de fuerza, no un acto jurídico». De este modo, ha resaltado que en la comisión de expertos él defenderá lo que considera «significan los derechos históricos de los territorios forales».