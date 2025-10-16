El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Bautista, nuevo abogado de José Luis Ábalos Chabaneix

El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos

Carlos Bautista, experto en fraude fiscal, corrupción, terrorismo y extradición, ha ejercido como acusador público 20 años en la Audiencia Nacional

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:27

Fichaje de altos vuelos para la nueva defensa de José Luis Ábalos. El exministro ha contratado a uno de los más reputados -y caros- ... abogados de Madrid, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego, después de que esta semana el imputado haya roto con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, por la insistencia de este último en llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que incluyera una confesión de culpabilidad. Algo a lo que, al menos por ahora, el exministro se niega.

