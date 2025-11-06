El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Ertzaintza desplegó varias patrullas el lunes en la zona de San Francisco por la tensión que provocó la llegada de la empresa Horus Desokupa.

La Ertzaintza desplegó varias patrullas el lunes en la zona de San Francisco por la tensión que provocó la llegada de la empresa Horus Desokupa. GKS

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Josu Alvarez también pidió ayuda a la Ertzaintza al sentirse amenazado por los vecinos que le increparon por haber llevado «nazis» al barrio

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

El pasado lunes se produjo una movilización ciudadana en el barrio de San Francisco para evitar un desahucio «ilegal». Unas 90 personas se congregaron en ... la calle Mena, cerca de la plaza Fleming, cuando vieron llegar a cuatro individuos de la empresa Horus Desokupa, que se apostaron frente a un portal y empezaron a fotografiar y lanzar besos a las personas que les increpaban. Llevaban las cabezas rapadas, banderas de España y camisetas de la empresa de desocupación. Habían sido contratados por un propietario que quiere desalojar a los inquilinos que viven en su piso. Se produjeron momentos de tensión. Algunas personas increparon al propietario por haber traído «nazis» al barrio y le decían que sabían dónde vivía. Él les contestaba en euskera que no sabía que eran ultras, pero acabó pidiendo ayuda a la Ertzaintza al sentirse «amenazado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  5. 5

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  6. 6 El Txorierri recupera la normalidad tras dos horas colapsado por un accidente entre 8 vehículos
  7. 7

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  8. 8

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    Euskadi iniciará la construcción de 1.700 alquileres protegidos el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao