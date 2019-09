El exdirigente etarra Josu Ternera asegura que si le dejan en libertad acudirá cuando le cite la justicia El exdirigene de la organización terrorista ETA 'Josu Ternera' antes de su detención. Su abogados defienden ante el Tribunal de Apelación de París la excarcelación del terrorista por razones jurídicas, de procedimiento y por su estado de salud PARÍS EFE Miércoles, 11 septiembre 2019, 18:10

El exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', ha asegurado este miércoles ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París que acudirá a todas las convocatorias de la justicia si queda en libertad.

«Me comprometo a presentarme a todas las audiencias de extradición», ha subrayado Urrutikoetxea a las tres juezas al término de una audiencia dedicada a su demanda de liberación por las cuatro demandas en su contra de la Justicia española. Previamente, Urrutikoetxea ha afirmado que en el País Vasco «la palabra es sagrada».

Sus abogados han justificado su puesta en libertad por razones jurídicas y de procedimiento, pero también por su estado de salud. Han recordado que el pasado día 2 fue operado de un cáncer de próstata, una operación que estaba programada el 16 de mayo, cuando fue arrestado precisamente en el aparcamiento del hospital de la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses.

Su letrada Laure Heinich ha hablado de trato «degradante» y de «humillación» porque al posponerse esa operación se le tuvo que poner una sonda urinaria que le produjo infecciones repetidas: «su estado no era compatible con la detención más que si era operado», ha dicho.

'Josu Ternera' se encuentra encarcelado por dos demandas de extradición y dos euroórdenes lanzadas en su contra por la Justicia española. Tres juezas del Tribunal Correccional de París decidieron el pasado 19 de junio ponerlo en libertad por las dos causas que tiene abiertas en Francia por sendas condenas que recibió en rebeldía en 2010 y 2017, cuando se encontraba en la clandestinidad.

El fiscal, que solicitó su mantenimiento en prisión, ha replicado que «no hubo manipulación, no hubo ilegalidad« y que no se han superado los plazos razonables de detención en este tipo de procedimientos.