El PNV evita el nuevo estatus en su programa electoral y se centra en medidas sociales Los cabezas de lista al Congreso y al Senado posan con el programa electoral. / efe Esteban promete una «defensa férrea» del autogobierno frente al «riesgo de involución» autonómica e impulsar su «ampliación» si se abren «ventanas de oportunidad» OLATZ BARRIUSO Miércoles, 10 abril 2019, 12:22

«Lo que haremos es navegar, como siempre. A vela o de bolina, lo importante es no volver a puerto». La frase de Aitor Esteban resume el espíritu pragmático con que el PNV afronta la legislatura que arrancará tras las próximas elecciones generales del 28 de abril, un posibilismo que se filtra también al programa electoral que el portavoz jeltzale en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia ha presentado esta mañana en Sabin Etxea.

El documento, de 35 páginas, evita adentrarse en proclamas soberanistas y da prioridad a las medidas de corte social para, por ejemplo, despenalizar la eutanasia, derogar la 'ley mordaza' o la de secretos oficiales, revisar el índice de revalorización de las pensiones y subsanar los vacíos de cotización, eliminar los aforamientos, impulsar un reparto más equitativo de los 'menas' por comunidades o frenar el cambio climático.

En el terreno del autogobierno, la propuesta jeltzale es, sobre todo, defenderlo y desarrollar el actual Estatuto de Gernika con el traspaso de las materias pendientes frente al «riesgo de involución» del marco autonómico que detecta el PNV. Se avecinan «nubarrones», ha advertido Esteban, que ha insistido en la necesidad de hacer una defensa «férrea y estricta» del actual marco competencial frente a los discursos «recentralizadores» de PP y Ciudadanos e insistir en reivindicar la plurinacionalidad del Estado y la singularidad de Euskadi y Cataluña como «naciones».

¿Ir más allá? El PNV lo ve «complicado» y poco factible en la actual coyuntura política, aunque no renuncia a «ampliar» el autogobierno si se abren «ventanas de oportunidad» para ello. Preguntado directamente por el nuevo estatus, que se encuentra en fase de discusión en el Parlamento vasco y no aparece de forma explícita en el programa, Esteban ha dejado claro que en el momento en que haya un acuerdo del Parlamento vasco –ha reconocido que puede no ser en esta legislatura– el PNV lo defenderá «con uñas y dientes» y hará de él «mandato». Mientras tanto, el diputado peneuvista ha abogado por «dejar trabajar» a los expertos involucrados en su redacción y ha insistido en la conveniencia de que el nuevo pacto estatutario sea «lo más amplio posible».