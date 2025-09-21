El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales. Adrián Ruiz-Hierro

Eva Silván

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

Imanol Pradales llegaba al Pleno de Política General con la sensación de los deberes hechos. Si una sesión de estas características se basa en la ... rendición de cuentas y los compromisos a futuro, el lehendakari pareció cumplir con su objetivo. La 'agenda vasca' que capitalizó y centró el interés del debate público durante las pasadas elecciones ha servido de hoja de ruta para su primer año de legislatura y fue el marco sobre el que construyó su intervención: pacto de salud y política industrial como señas de identidad de su primer año de gobierno. Las políticas de vivienda y de empleo se las dejó a su socio de gobierno, un PSE-EE consciente de que es ahí donde se asienta su responsabilidad durante la presente legislatura.

Discursos con significado