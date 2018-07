La Euskadi soberanista de PNV y EH Bildu Egibar, Atutxa, Urkullu y Ortuzar, en la ofrenda floral a Sabino Arana frente a Sabin Etxea. / IGNACIO PÉREZ La ponencia de Autogobierno se encamina hacia su fase decisiva con un dibujo del «sujeto político» vasco netamente nacionalista e incapaz de generar el más mínimo acuerdo transversal, a priori su gran objetivo OLATZ BARRIUSO Domingo, 1 julio 2018, 00:43

Probablemente, el nuevo Estatuto vasco que sustituya a la Carta de Gernika de 1979 no se parecerá demasiado al que ahora está pergeñando la ponencia de Autogobierno con la única complicidad de PNV y EH Bildu. Y no se parecerá porque la propuesta de bases que vienen acordando las dos fuerzas nacionalistas desde mediados de mayo es una apuesta de máximos en clave soberanista que jamás podría ser sancionada por las Cortes Generales -como la propia ley vasca exige para su reforma- y por lo tanto no tiene ninguna opción de entrar en vigor en un futuro razonablemente cercano ni de generar el más mínimo consenso transverasl, a priori su gran objetivo. De hecho, a partir de septiembre, los contenidos acordados por las dos fuerzas nacionalistas con el resto de la Cámara en contra pasarán a manos de un grupo plural de juristas encargado de redactar el articulado definitivo, un borrador que se espera rebaje el tono, busque una síntesis más ajustada a la transversalidad vasca y module el dibujo netamente soberanista del país que ultimará el foro parlamentario antes de dar por concluida la actual fase de sus trabajos esta próxima semana.

Ese esbozo, el único que se ha plasmado negro sobre blanco hasta ahora más allá de las propuestas que cada partido ha depositado en la ponencia, se parece más al que le valió a Juan José Ibarretxe un sonoro portazo en las Cortes Generales en febrero de 2005 que a la actualización ampliamente consensuada de un texto con las lógicas lagunas de no haber sido revisado en cuatro décadas. El punto clave de inflexión ha sido el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, que ha pasado de intentar imponer una visión rupturista sin matices -independencia o nada-, a aceptar prácticamente todas las propuestas del PNV para forzar a los jeltzales a mantenerse en sus posiciones máximas y alentar desde fuera sus propias contradicciones, las de un partido que juega en Vitoria en un terreno netamente ideológico y en Madrid en otro de absoluto pragmatismo político que le ha llevado a respaldar los Presupuestos de Mariano Rajoy y la moción de censura que dio paso a Pedro Sánchez en un lapso de apenas unos días. «EH Bildu está haciendo política por primera vez en su vida, y lo está haciendo de forma inteligente», analiza un miembro no nacionalista del foro de Autogobierno.

La principal crítica de las fuerzas no abertzales -en las que se incluye una Elkarrekin Podemos que ha tratado de matizar lo acordado con enmiendas y una posición muy activa, sin éxito-, es doble: por un lado, lamentan la fuerte carga identitaria del texto frente a cuestiones, por ejemplo, de índole social y, por otro, señalan un evidente desbordamiento del marco legal establecido, al pretender cambiar 'de facto' el modelo de Estado autonómico por otro de «naturaleza confederal» a través de un Estatuto de Autonomía. Ese fue el 'pecado original', alertan catedráticos y constitucionalistas, que vició de origen el Estatut de Cataluña al plantear reformas que habrían exigido una modificación previa de la Carta Magna y que acabaron con el famoso 'cepillado' en el Constitucional pese a prometer José Luis Rodríguez Zapatero que respetaría lo que saliera del Parlament.

La diferencia en Euskadi es la 'percha' de la que se cuelga esa pretendida relación «bilateral, de igual a igual» con el Estado, que no es otra que la actualización del régimen foral que ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la Adicional Única del Estatuto de Gernika. Es decir, una reinterpretación amplia de los derechos históticos que el propio Urkullu ha llegado a poner sobre la mesa de Sánchez con su novedosa defensa de una convención constitucional que permita repensar la Carta Magna sin necesidad de reformarla.

Pero el Preámbulo del nuevo Estatuto acordado por PNV y EH Bildu se salta ese paso y habla directamente del reconocimiento de Euskadi como «sujeto político» al mismo nivel que el Estado, habilitados ambos por lo tanto para relacionarse de una manera «singular», en un vínculo de «no subordinación» que sirva además para blindar las competencias vascas. Que son prácticamente todas porque lo acordado en la ponencia no se queda en el blindaje, una reivindicación clásica del PNV que podría incluso ser asumida por los socialistas si se acomodase el marco constitucional hacia un esquema federal, sino que propone ejecutar también las atribuciones exclusivas del Estado al estilo de los 'länder' alemanes para maximizar el llamado «fondo de poder» vasco, del que pasarían a formar parte también aquellas materias que no estén expresamente reservadas al Estado. Entre ellas se cuenta la de una Seguridad Social vasca que rompería la 'caja única' y que el PNV y Bildu aprobaron en la ponencia justo después del acuerdo entre los Gobiernos de Sánchez y Urkullu para negociar todas las transferencias en los términos recogidos en el Estatuto, que se limita a la gestión del régimen económico.

Derecho a decidir

La relación de tú a tú no es el único concepto recogido en el Preámbulo -la parte más simbólica de todo texto jurídico, al recoger el espíritu que lo impregna- que ha hecho llevarse las manos a la cabeza al resto de grupos e incluso a prestigiosos expertos y estudiosos cercanos al lehendakari Urkullu que, en privado, no esconden su preocupación y la necesidad «urgente» de reconducir el texto hacia los márgenes legales para no provocar un choque de imprevisibles consecuencias con el Estado, siguiendo la estela catalana, y no invalidar de salida una reforma que, de permanecer como está, estaría condenada al camino de frustración que recorrió Ibarretxe.

En ese sentido, esos mismos juristas, nada sospechosos de antinacionalismo, han alertado de que introducir el derecho a decidir (eufemismo del derecho de autodeterminación) en el articulado contaminaría de partida el encaje legal del nuevo estatus. Lo acordado por PNV y EH Bildu incide en combinar el principio de legalidad con el «principio democrático», que se resume en que la ley no puede poner cortapisas al «valor relevante y primario de la decisión de la ciudadanía vasca». El Preámbulo va más allá de la más vaga definición que contenía el documento original del PNV y reconoce el derecho y capacidad de los vascos para «decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente».

Pero quizás lo que más ha alarmado -y que, según distintas fuentes, tampoco gusta al lehendakari ni al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que por una cuestión de equilibrios internos ha dejado de momento esta cuestión en manos del referente del ala soberanista del partido, Joseba Egibar- es la distinción que el Título Preliminar hace entre ciudadanía y nacionalidad. La primera se reconoce a aquellas personas con vecindad administrativa en Euskadi, que tendrían todos los derechos y deberes que reconozca el Estatuto. Pero, además, «habida cuenta del carácter plurinacional del Estado», se concedería expresamente la nacionalidad vasca a esos ciudadanos según los términos recogidos en una futura ley aprobada por el Parlamento, que no se concreta. Voces como la del catedrático Juanjo Álvarez han alertado de que hacer esa distinción en sociedades como la vasca o la catalana puede acabar utilizándose como factor de «tribalización y enfrentamiento».