Euskadi reducirá burocracia con una carpeta ciudadana única, alertas personalizadas o IA

Menos papeleo y más servicio. Con estas máximas surge la Ley de Agilización y Simplificación Administrativa del Gobierno vasco, que ha dado a conocer el ... primer texto de la norma que persigue acelerar y facilitar trámites a la ciudadanía. Un paso «decisivo» para una gestión «más ágil, moderna y centrada en las personas».

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha desgranado este viernes los detalles del texto normativo, que ha sido elaborado conjuntamente por la Administración autonómica, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la asociación de municipios vascos Eudel. Si bien la aplicación de la regulación compete al Ejecutivo de Lakua, las instituciones forales y ayuntamientos, que comparten su espíritu, desarrollarán sus propios modelos operativo en función de sus estrategias y herramientas que ya hayan desarrollado. Se busca que la ciudadanía vasca (personas, empresas, organizaciones...), independientemente del municipio o territorio donde resida, pueda recibir una atención «más ágil, comprensible y adaptada a sus necesidades», ha remarcado la responsable del Ejecutivo.

¿Qué mejoras se notarán en el día a día? La nueva norma garantizará, por ejemplo, el principio de 'solo una vez', es decir, que la ciudadanía solo tenga que aportar datos o documentos una vez, ya que la Administración reutilizará la información que obre en su poder o pueda obtener de manera electrónica, siempre con consentimiento y plena protección de datos. Además, incorporará la regla 'una por otra', por la que toda nueva carga administrativa deberá compensarse eliminando otra equivalente, evitando así la acumulación de burocracia en el personal empleado público.

Entre las principales novedades destaca la Carpeta Ciudadana de Euskadi, una herramienta que ya funciona pero que será ampliada y que será la «puerta principal de relación» con toda la arquitectura institucional vasca (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos). Un espacio digital único para consultar expedientes, aportar documentos, gestionar consentimientos y recibir avisos, organizada por momentos vitales y perfiles de usuario. Todo ello las 24 horas del día. La Administración podrá ofrecer servicios proactivos y la ciudadanía tendrá la posibilidad de activar alertas personalizadas para no perder ningún plazo.

La carpeta ciudadana incorporará «de forma gradual» diferentes servicios de las administraciones vascas (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno autonómico) de tal manera que el usuario «pueda comprobar la matrícula escolar, pagos de impuestos, petición de una beca u otras gestiones». ¿Cuándo se hará efectiva esta mejora? «El año que viene tendremos una primera versión y ya habrá servicios diferentes», ha apuntado Ubarretxena.

La consejera ha explicado a través de varios ejemplos cómo se agilizarán distintos trámites. «Una familia que necesite tramitar una ayuda no tendrá que adjuntar la misma documentación una y otra vez. Una persona autónoma podrá presentar varios trámites a la vez y saber exactamente en qué punto están. Quien abra un negocio podrá empezar su actividad con menos espera y con todas las garantías. Mientras que una persona mayor que quiera ir a una oficina a recibir atención presencial, podrá seguir haciéndolo», ha expuesto la responsable, que destaca que en general la ciudadanía notará «tiempos más cortos y respuestas más rápidas».

Prioridad a la declaración responsable

Otra de las mejoras es que la norma impulsará trámites más rápidos mediante la prioridad de declaraciones responsables -figura «totalmente novedosa»- frente a licencias; fomentará el uso de formularios más simples y prerrenellados; permitirá la presentación masiva de solicitudes para colectivos con alta carga administrativa; y habilitará respuestas automatizadas con supervisión cuando sea posible. Los procedimientos tendrán un plazo máximo de tres meses, ampliable solo por ley y por interés general. Además, el silencio administrativo será positivo en los procedimientos iniciados por la persona interesada, salvo excepciones legales.

El texto está alineado con la estrategia de IA, que permitirá «automatizar tareas repetitivas con supervisión humana». De la misma forma se reforzará la «simplicidad y claridad» normativa, actualizando el marco existente y situando a Euskadi «en línea con los estándares europeos más avanzados», integrando las seis dimensiones del modelo de gobierno digital de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Asimismo la nueva legislación introducirá mejoras en el Boletín Oficial del País Vasco, que incorporará hipervínculos y accesos directos, y refuerza la coordinación interna para eliminar duplicidades y acelerar la tramitación.

En lo que respecta a la estructura, en la norma se regulan la atención a la ciudadanía, la relación multicanal y herramientas como la Carpeta Ciudadana, y se desarrollan medidas de simplificación administrativa, la reducción de cargas, la agilización de procedimientos y el ciclo de evaluación. Todas las medidas que contempla la regulación se enmarcan en un modelo de atención multicanal en euskera y castellano, con o sin cita previa, que impulsa la relación digital sin renunciar al derecho de cada persona a elegir cómo relacionarse con la Administración. Con ello se avanzará, subraya el Ejecutivo, hacia una Administración «moderna, comprensible y centrada en las personas, que facilita el día a día de la ciudadanía, reduce esfuerzos y mejora de manera significativa la calidad y eficacia del servicio público».

Sobre los plazos, esta nueva regulación inicia ahora su proceso interno y de participación ciudadana. El desarrollo de la norma concluirá con la aprobación en Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley, y posteriormente será remitido al Parlamento vasco.