El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales visitó este lunes la empresa SophIA Genetics, referente mundial en biotecnología IREKIA

Euskadi y Nueva Aquitania «presionan» juntos para acelerar la conexión del TAV

Pradales, junto al presidente de la región gala, se reúne este martes con el coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:43

Comenta

El lehendakari continúa estrechando lazos con la región gala de Nueva Aquitania, que desde la época de Iñigo Urkullu en Ajuria Enea se ha convertido ... en un socio comercial e institucional de Euskadi, sobre todo en materia de movilidad y conexión ferroviaria. Imanol Pradales inició este lunes una visita de dos días a este territorio, el más extenso de Francia y que forma parte del Eje Atlántico, un conglomerado de regiones de España, Portugal, Francia, Irlanda e incluso Reino Unido (fuera de la UE) que comparten intereses y necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi y Nueva Aquitania «presionan» juntos para acelerar la conexión del TAV

Euskadi y Nueva Aquitania «presionan» juntos para acelerar la conexión del TAV