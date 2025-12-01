Euskadi y Nueva Aquitania «presionan» juntos para acelerar la conexión del TAV

El lehendakari continúa estrechando lazos con la región gala de Nueva Aquitania, que desde la época de Iñigo Urkullu en Ajuria Enea se ha convertido ... en un socio comercial e institucional de Euskadi, sobre todo en materia de movilidad y conexión ferroviaria. Imanol Pradales inició este lunes una visita de dos días a este territorio, el más extenso de Francia y que forma parte del Eje Atlántico, un conglomerado de regiones de España, Portugal, Francia, Irlanda e incluso Reino Unido (fuera de la UE) que comparten intereses y necesidades.

De ahí el llamamiento que hizo el lehendakari para que todos trabajen de la mano para «convertirse en protagonistas en la reindustrialización de Europa» y para «fomentar la conectividad» entre las «naciones y territorios». «Tenemos la ambición de darle un mayor ritmo al objetivo de impulsar la competitividad europea. Y queremos hacerlo desde el modelo europeo en el que creemos: de abajo arriba», analizó Pradales.

Dentro de su agenda de estas dos jornadas en Bidart y Burdeos, el líder del Ejecutivo vasco tiene previsto mantener este martes un «encuentro estratégico» con el coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, al que también asistirá el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset. En la cita ambos mandatarios reclamarán al representante europeo que «presione y convenza» a los Estados francés y español para que «aceleren la conexión» del TAV a ambos lados de la frontera.

«Queremos que no solo conozca lo que desde la parte vasca o desde Nueva Aquitania se está haciendo, sino saber qué gestiones está llevando a cabo el comisario y, en su caso, qué gestiones puede realizar él para que, tanto el Estado francés como el español, se muevan y agilicen esta infraestructura, que es estratégica para el futuro económico de Euskadi, para Nueva Aquitania y también para la propia Unión Europea», explicó Pradales.

En concreto, en la reunión se revisará la situación de la conexión ferroviaria entre Francia y España, la evolución del eje Burdeos-Hendaya-Vitoria/Bilbao y las soluciones inmediatas de transporte regional.