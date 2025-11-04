Euskadi e Iparralde renuevan su colaboración para superar «la línea imaginaria» que les separa

«Facilitar un poco más la relación entre personas que forman parte de un mismo pueblo pero que se encuentran con una línea imaginaria que ... dificulta su vida diaria». Es el objetivo que Euskadi e Iparralde se han fijado este martes al actualizar su memorándum de colaboración, vigente desde 2019 y que ahora se «refuerza» con mayor cooperación en ámbitos de interés común como son el euskera, la movilidad y la economía. Ambos territorios buscan enviar así un «mensaje positivo» hacia la UE frente a los «discursos ultras y populistas que tratan de dividir para debilitar el proyecto europeo».

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray, han firmado en Ajuria Enea la renovación del convenio seis años después del original, entonces con Iñigo Urkullu al frente del Gobierno vasco. El actual jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido a su interlocutor en la escalinata del palacio presidencial en Vitoria con un abrazo y un saludo inicial en euskera antes de comenzar una reunión a puerta cerrada en la que también ha participado el director de Asuntos Europeos, Mikel Anton. Después se ha formalizado la rúbrica en el hall del edificio.

El nuevo documento, que prevé una duración de cinco años, contempla una «cooperación reforzada» en numerosos ámbitos: en el euskera, mediante políticas conjuntas de revitalización; en cultura, con especial atención a los museos, la danza y los intercambios juveniles; en movilidad transfronteriza, para unos desplazamientos más fluidos y sostenibles; en desarrollo económico, mediante la creación de redes empresariales; en agricultura sostenible, fomentando las complementariedades; y en otros campos como la enseñanza superior, la investigación, la vivienda, el medio ambiente, la diáspora y la gestión de los migrantes en tránsito.

En una comparecencia conjunta, ambos mandatarios han destacado los lazos que unen a sus respectivos territorios. «Compartimos la misma historia, cultura, lengua, costumbres y valores. Aunque presidimos dos gobiernos diferentes, representamos al mismo pueblo», ha planteado Pradales en su turno, en el que ha hablado en euskera, castellano y también un poco de francés. El lehendakari se ha referido a la frontera administrativa como una «línea invisible» o «imaginaria» que «parte por la mitad a un pueblo» y se ha comprometido a trabajar para que no sea un «obstáculo» para las relaciones a ambos lados de la muga.

Iniciativas en marcha

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la cooperación entre Euskadi e Iparralde en estos últimos años ha contribuido a desarrollar iniciativas como el polo de intercambio multimodal de Hendaia, la denominación de origen protegida Euskal Sagardoa o el trato «digno y con seguridad» a los migrantes en tránsito que cruzan la muga del Bidasoa. Ahora el reto, ha subrayado, es «tender nuevos puentes frente a barreras antiguas que no compartimos ni entendemos» y, de paso, servir como un ejemplo de colaboración transfronteriza en un contexto europeo marcado por la división.

«En estos tiempos de incertidumbre y polarización, en los que los discursos ultras y populistas sólo tratan de dividir para debilitar el proyecto europeo, dos gobiernos decidimos coger el camino contrario y fortalecer lo que nos une», ha reivindicado. La cooperación entre ambos territorios contribuye, según Pradales, a trabajar «por una Europa más cercana a sus ciudadanos y que potencie sus valores fundacionales». «Respondemos a una necesidad tan básica como naturalizar y facilitar las relaciones transfronterizas, un reto de primer orden que nos interpela de manera directa», ha remachado.