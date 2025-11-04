El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido este martes al presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray. Jesús Andrade

Euskadi e Iparralde renuevan su colaboración para superar «la línea imaginaria» que les separa

Pradales firma con Etchegaray la actualización del convenio vigente desde 2019 como un «mensaje positivo» hacia la UE en tiempos de «polarización»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:16

«Facilitar un poco más la relación entre personas que forman parte de un mismo pueblo pero que se encuentran con una línea imaginaria que ... dificulta su vida diaria». Es el objetivo que Euskadi e Iparralde se han fijado este martes al actualizar su memorándum de colaboración, vigente desde 2019 y que ahora se «refuerza» con mayor cooperación en ámbitos de interés común como son el euskera, la movilidad y la economía. Ambos territorios buscan enviar así un «mensaje positivo» hacia la UE frente a los «discursos ultras y populistas que tratan de dividir para debilitar el proyecto europeo».

