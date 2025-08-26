El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Centro de menores de El Vivero, en Bizkaia. Ignacio Pérez

Euskadi acoge a 128 menores migrantes más de los que le corresponden según el Gobierno

El Ejecutivo central establece el número de plazas de acogida de menas de cada comunidad, que prevé para Euskadi 731 cuando en estos momentos tutela a 859

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 26 de agosto 2025, 16:26

El Gobierno central ha publicado este martes el real decreto que regula el reparto de los menores hacinados en Canarias y Ceuta por el resto ... de comunidades. Entre otros aspectos, el texto revela la fórmula establecida para calcular la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía y, por lo tanto, el número de plazas disponibles en cada territorio. El sistema establece una ratio de 32,6 camas para menas por cada 100.000 habitantes, que en el caso de Euskadi se traduce en un total de 731 plazas entre los tres territorios históricos.

