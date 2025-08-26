Euskadi acoge a 128 menores migrantes más de los que le corresponden según el Gobierno

El Gobierno central ha publicado este martes el real decreto que regula el reparto de los menores hacinados en Canarias y Ceuta por el resto ... de comunidades. Entre otros aspectos, el texto revela la fórmula establecida para calcular la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía y, por lo tanto, el número de plazas disponibles en cada territorio. El sistema establece una ratio de 32,6 camas para menas por cada 100.000 habitantes, que en el caso de Euskadi se traduce en un total de 731 plazas entre los tres territorios históricos.

Andalucía es, según esta fórmula, la comunidad con más capacidad de acogida, seguida de Cataluña, con 2.650, y la Comunidad de Madrid, con 2.325. En el otro extremo del listado, Cantabria dispone de 194 y La Rioja suma 107, mientras que Melilla se queda en 28 y Ceuta en 27. Según los últimos datos oficiales hechos públicos por el Gobierno vasco el pasado mes de abril, las tres diputaciones forales albergan a un total de 859 menores, es decir, 128 más de los que le corresponden según el cálculo del Ejecutivo central. De esta manera, se confirma que el País Vasco está por encima de su capacidad ordinaria de acogida, argumento que tanto el Gobierno central como el liderado por Imanol Pradales esgrimieron en su día para argumental que Euskadi no vaya a recibir a ninguno de los menos de Canarias.

La aprobación del real decreto también da el visto bueno a que las comunidades que acogen al triple de menores de la cifra ahora establecida pueden solicitar la declaración de 'situación de contingencia migratoria extraordinaria'. Esto es, que su sistema de atención a menas está tan sobrepasado que ya no puede atender a los migrantes con las garantías necesarias. Este mecanismo activará automáticamente el protocolo de traslados a otras autonomías para destensar su red de acogida. En estos momentos, Canarias y Ceuta cumplen con ese requisito, y en las próximas horas pondrán en marcha los mecanismos burocráticos para reclamar oficialmente al Gobierno el inicio de las reubicaciones de los menores.

«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria», ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por su parte, el Gobierno vasco ha reiterado este martes su llamamiento a la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados y ha subrayado la necesidad de articular un Plan Integral de Migración, reclamación que ha realizado en numerosas ocasiones el Ejecutivo de Imanol Pradales.