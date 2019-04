Estrasburgo vuelve a avalar que España no descontara las penas de los etarras cumplidas en Francia Kepa Pikabea / e.c. El tribunal ha hecho pública hoy una sentencia en la que ve inadmisible la solicitud de Kepa Pikabea LORENA GIL Bilbao Jueves, 18 abril 2019, 12:29

El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha vuelto a avalar que España no descontara a los presos de ETA las penas cumplidas en Francia. Más en concreto, la sentencia dada a conocer hoy se centra en el caso de Kepa Pikabea, uno de los primeros demandantes. De forma unánime, el alto tribunal ha declarado inadmisible la solicitud por carecer, consideran, de fundamento.

No es la primera vez que Estrasburgo se pronuncia sobre esta cuestión. El pasado mes de octubre, el TEDH emitió un auto en el que desestimaba las pretensiones de una rebaja del tiempo de prisión para una veintena de reclusos de la banda terrorista, entre ellos cuatro históricos. Estrasburgo descartaba que se vulnerara el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como alegaban los condenados, es decir, no creía que España violara su derecho a la libertad ni que incurriera en su detención ilegal al no acumular las penas como prevé una directiva europea de reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembros. Tampoco consideró que se les penalizara de forma retroactiva.

No obstante, en el mismo pronunciamiento condenó al Estado a indemnizar con 2.000 euros a Santiago Arrospide. 'Santi Potros', primer demandante, y con 1.000 euros a Kepa Pikabea, a Alberto Plazaola y Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito', por no haber atendido debidamente los recursos judiciales que presentaron sobre este asunto. Los reclusos de ETA entendían que se les estaba penalizando de forma retroactiva porque la ley, aprobada en 2014, establecía que no podrían beneficiarse de la acumulación de penas los sentenciados antes de 2010.

La sentencia dada a conocer hoy hace alusión a la demanda individual que presentó el propio Pikabea. Estrasburgo hace extensiva a su caso la resolución que ya dictó el pasado octubre. Cabe recordar que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria concedió el pasado febrero el tercer grado o régimen de semilibertad al histórico preso de la 'vía Nanclares', que cumplirá la totalidad de su condena el próximo mes de diciembre. Está previsto que en breve salga en libertad condicional.