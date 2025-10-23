El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estrasburgo tumba el intento de Otegi de anular la sentencia del 'caso Bateragune'

El líder de Bildu quería que se revocase la condena impuesta por el Supremo después de un largo proceso judicial que ha pasado por diferentes instancias.

David Guadilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:38

Dieciséis años después de que arrancase el 'caso Bateragune' con la detención de varios dirigentes de la izquierda abertzale, con Arnaldo Otegi a la cabeza, ... por tratar de recomponer Batasuna -por aquel entonces ya ilegalizada-, el proceso sigue dando coletazos judiciales. El último se ha conocido este jueves, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo ha rechazado el recurso presentado por el líder de EH Bildu para que se anulase la condena.

