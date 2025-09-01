Esteban resucita el nuevo estatus y confía en que haya un acuerdo antes de fin de año

Siempre se dice que, como la vida, la política es cíclica. Todo vuelve. También el debate del nuevo estatus que hoy, 1 de septiembre, ha ' ... resucitado' metafóricamente el presidente del PNV, Aitor Esteban, al revelar que a lo largo de este mes las fuerzas vascas retomarán las conversaciones «discretas» para alcanzar un acuerdo en Euskadi sobre el texto llamado a reemplazar al Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. Un acuerdo que el líder del EBB ha confiado pueda estar listo antes de fin de año. «Ojalá, eso sería lo ideal, pero tendremos que acelerar bastante. Estamos en ello», ha avanzado en una entrevista en Radio Euskadi.

El presidente del PNV ha devuelto así a la primera línea política un asunto que entra y sale del cajón periódicamente y que permanecía en 'stand by' desde que abandonara Sabin Etxea Andoni Ortuzar, que aseguró haber dejado muy avanzadas las conversaciones, especialmente con Bildu y el PSE, para lograr primero un pacto en Euskadi que pueda negociarse en Madrid mientras Pedro Sánchez permanezca en La Moncloa. Ahora, Esteban asegura que las conversaciones van a retomarse para culminar «la parte vasca» que, ha asegurado, es «la más sencilla». «Espero que podamos avanzar este mes y que demos algún paso», ha confiado. Quedaría así, si se cumplen las previsiones más optimistas de Esteban, el acuerdo que permita sacar adelante el nuevo estatus en las Cortes Generales, que debería negociarse en 2026.

Aunque el panorama, como ha reconocido el propio Esteban, es inestable y plagado de incertidumbres. El presidente del PNV ha dado prácticamente por perdidos los Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez va a empezar a negociar este otoño. A su juicio, es «casi imposible» que salgan adelante, con Podemos claramente «a la contra», Junts pendiente de la amnistía de Carles Puigdemont y ERC elevando el listón de sus exigencias. Pese a todo, y aunque ha reconocido que la situación es de «neblina» política y por lo tanto en cualquier momento pueden precipitarse unas elecciones generales, Esteban tampoco ha descartado que Sánchez pueda seguir aguantando incluso sin unas Cuentas aprobadas. Las últimas que se sacaron adelante fueron las de 2023.

Lo que sí ha avanzado Esteban es que el PNV no retirará su apoyo a Sánchez y seguirá «colaborando con el Gobierno de manera leal, intentando llegar a acuerdos», siempre que se respete el pacto de investidura. «Si hay algo que consideremos que no es asumible, también lo diremos, por mucho que lo pidan otros socios», ha advertido.