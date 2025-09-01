El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del PNV, Aitor Esteban, el pasado viernes en el mitin de arranque de curso de Zarautz. EFE

Esteban resucita el nuevo estatus y confía en que haya un acuerdo antes de fin de año

El presidente del PNV da por perdidos los Presupuestos de Sánchez pero no contempla retirarle su apoyo

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:42

Siempre se dice que, como la vida, la política es cíclica. Todo vuelve. También el debate del nuevo estatus que hoy, 1 de septiembre, ha ' ... resucitado' metafóricamente el presidente del PNV, Aitor Esteban, al revelar que a lo largo de este mes las fuerzas vascas retomarán las conversaciones «discretas» para alcanzar un acuerdo en Euskadi sobre el texto llamado a reemplazar al Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. Un acuerdo que el líder del EBB ha confiado pueda estar listo antes de fin de año. «Ojalá, eso sería lo ideal, pero tendremos que acelerar bastante. Estamos en ello», ha avanzado en una entrevista en Radio Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  4. 4 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  5. 5

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  6. 6 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  7. 7

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  8. 8

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  9. 9

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»
  10. 10

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esteban resucita el nuevo estatus y confía en que haya un acuerdo antes de fin de año

Esteban resucita el nuevo estatus y confía en que haya un acuerdo antes de fin de año