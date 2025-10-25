El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, este sábado en Heleta junto al burukide del IBB Peio Etxeleku.

Esteban reivindica en Iparralde el 'Zazpiak bat' el día del aniversario del Estatuto

Reclama «movimientos antes de fin de año» a Sánchez para traspasar todas las competencias pendientes: «Si no, sería muy grave»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Como cada año, el PNV ha evitado celebrar el aniversario del Estatuto de Gernika, que este sábado cumple 46 años, y no ha organizado ningún ... acto a tales efectos. Lo que había hecho en ocasiones anteriores era vaciar toda su agenda en una jornada señalada, pero esta vez Aitor Esteban ha querido introducir una referencia simbólica. El presidente del EBB se ha desplazado hasta Iparralde para reivindicar el 'Zazpiak bat', la construcción de un Estado vasco con los siete herrialdes, y sólo se ha referido a la norma institucional básica de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para reclamar su cumplimiento íntegro al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  4. 4 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esteban reivindica en Iparralde el 'Zazpiak bat' el día del aniversario del Estatuto

Esteban reivindica en Iparralde el &#039;Zazpiak bat&#039; el día del aniversario del Estatuto