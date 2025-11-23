El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del PNV Aitor Esteban, en el centro, esta mañana en el cementerio de Sukarrieta.

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del PNV Aitor Esteban, en el centro, esta mañana en el cementerio de Sukarrieta. Luis Ángel Gómez

Esteban reivindica la «centralidad» del PNV y carga contra los «antifascistas que usaron la violencia, la coacción y el miedo»

El presidente jeltzale aprovecha el homenaje anual a Sabino Arana en Sukarrieta para defender el «rigor y la honestidad» de su partido

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:34

Era la primera vez que Aitor Esteban acudía como presidente del PNV al tradicional homenaje a Sabino Arana que su partido realiza cada último domingo ... de noviembre. Un acto, por lo tanto, repleto de simbolismo y relevancia interna, en el que el nuevo máximo responsable debía exponer las bases de su proyecto ante una nutrida representación de cargos y afiliados jeltzales, encabezados por Imanol Pradales.

