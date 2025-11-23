Esteban reivindica la «centralidad» del PNV y carga contra los «antifascistas que usaron la violencia, la coacción y el miedo»

Era la primera vez que Aitor Esteban acudía como presidente del PNV al tradicional homenaje a Sabino Arana que su partido realiza cada último domingo ... de noviembre. Un acto, por lo tanto, repleto de simbolismo y relevancia interna, en el que el nuevo máximo responsable debía exponer las bases de su proyecto ante una nutrida representación de cargos y afiliados jeltzales, encabezados por Imanol Pradales.

En su discurso, Esteban ha reivindicado el ADN más institucional de su formación, ese que le ha llevado a «nacionalismo democrático vasco» a convertirse en un «ancla y un faro» para «mantener la estabilidad y avanzar con serenidad y ambición». «Somos el partido confiable de un país confiable, y eso no se improvisa: se construye cada día con rigor, con coherencia y con una forma honesta de estar en política. ¡Ese es nuestro compromiso!», ha explicado este domingo entre aplausos de los presentes.

«El PNV es el partido que ha guiado este país y es el partido que ha ofrecido respuestas, ha marcado el camino y ha ofrecido confianza. Confianza en los servicios públicos, en las instituciones, en nuestros representantes, en nuestra sociedad», ha insistido.

Desde hace semanas los partidos políticos vascos trabajan ya en modo precampaña. No lo ocultan. Y ya buscan resituarse en el tablero electoral, cuyo centro es el espacio más goloso y desde el que se construyen las mayorías. Un lugar que históricamente, salvo en momentos de aventuras soberanistas, el PNV ha hecho suyo, pero que ahora el resto de formaciones también buscan. Sin ir más lejos, el líder de PSE, Eneko Andueza, deslizó hace unas semanas que los socialistas «ocupan la centralidad en Euskadi».

Tal vez por eso, y por los intentos incluso de EH Bildu de presentarse como una opción de izquierdas moderada, Esteban ha insistido en varias ocasiones en Sukarrieta que el centro y el PNV son casi sinónimos. «Es desde el centro desde donde podemos construir, dar respuestas, sumar, liderar. La ciudadanía vasca nos está diciendo algo muy claro: quiere centralidad, quiere rigor, quiere acuerdos, quiere soluciones… y eso es exactamente lo que representa el PNV desde siempre», ha expuesto.

Duro con EH Bildu

El líder jeltzale no ha citado en ningún momento a EH Bildu, pero sí le ha lanzado un par de andanadas para tratar de desmontar lo que, a su entender, es una mera estrategia política de presentarse con una formación fiable cuando en realidad defiende postulados «antisistema». «Ante las guerras híbridas, las fake news y la crispación permanente, nuestra respuesta es clara: responsabilidad, verdad, democracia y trabajo serio: no atajos, no eslóganes vacíos. No nos posicionamos bajo lemas, pancartas o hacemos política camuflados bajo una apariencia, que pretende ser un día un partido institucional y otro uno antisistema», ha explicado.

Pero ha sido más duro con la coalición abertzale al señalarle su impostura al presentarse como los verdaderos antifascistas vascos, como ayer mismo escenificaron en la manifestación de Bilbao. Ahí Esteban ha tirado de memoria y ha recordado las décadas de terrorismo que sufrió Euskadi. «Que nadie se equivoque: el PNV representa los valores del antifascismo; los del verdadero antifascismo, aquel que no utiliza sus mismas armas, que no utiliza la violencia, la coacción y el miedo. Así es como se lucha contra el fascismo y el autoritarismo (...). Como decía don Manuel de Irujo: ¡Los conversos a la cola!».

Ortuzar, en segundo plano

Esteban no ha entrado en otros temas de actualidad ni ha hecho referencias nítidas, por ejemplo, a la gobernabilidad de España ni al apoyo que su partido aún mantiene a Pedro Sánchez. Tampoco a los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno ni a la referencia que el último informe de la UCO hace al PNV. Aunque sí ha asegurado que la «ética y la transparencia» son los «cimientos» de la «credibilidad y confianza que la ciudadanía deposita en nosotros».

Entre los presentes se encontraba el expresidente del partido, Andoni Ortuzar, y alguno de sus más cercanos colaboradores. Esteban no se ha referido a ellos en ningún momento, y ellos se han mantenido en todo momento en un discreto segundo plano. Los más bienintencionados dirán que en su discurso sí les ha hecho un guiño al asegurar que en el PNV «no sobra nadie» pero lo cierto que ni unos ni otros han hecho ningún amago, aunque fuera de cara a la galería, de dar una imagen de unión y reconciliación.