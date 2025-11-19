El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y la expresidenta navarra Uxue Barkos. Efe

Esteban «desconoce» al cargo clave en los negocios de Cerdán que el PNV habría pedido mantener

El líder jeltzale insiste en negar cualquier «vinculación» de su partido con la supuesta trama corrupta

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:52

El PNV ha emprendido una intensa campaña comunicativa para intentar cortar de raíz cualquier vinculación con la supuesta trama corrupta liderada por Santos Cerdán. El ... presidente del EBB, Aitor Esteban, ha insistido este miércoles en que su partido no tiene «nada que ver» con el caso de mordidas por amaños en obras públicas y ha desmentido que pidiera nombramientos en el Gobierno tras su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura. Es más, el líder jeltzale dice «desconocer» al cargo que autorizó uno de los principales negocios de la red, pese a que la UCO apunta a que el PNV solicitó expresamente mantenerlo en el puesto.

