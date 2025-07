Esteban avisa de que no cederá a «presiones» para pactar e insiste en que Feijóo tiene su teléfono El presidente del PNV reprocha al PP que intente mezclarle «sin ton ni son» en una trama en la que no tiene «nada que ver» pero no rompe relaciones con Génova

Olatz Barriuso Jueves, 3 de julio 2025

«Tomaremos las decisiones de acuerdo a lo que nos exige la ciudadanía, nuestros votantes y nuestro código ético, no porque nos presionen unos u ... otros». Aitor Esteban ha querido dejar claro esta mañana que, tras el estallido del 'caso Cerdán', el PNV no se casa con nadie. Ni el PSOE, al que ha exigido más «explicaciones» porque no basta con las «disculpas», puede dar por hecho su apoyo en el tiempo que le quede a la legislatura, ni el PP está en la mejor posición para abonar el acercamiento a Sabin Etxea, ha advertido el presidente del EBB, tras vincularles «sin ton ni son» a una trama corrupta con la que, ha defendido, el PNV «no tiene nada que ver». Aun así, Esteban no ha dado por rotas las relaciones con Génova, pese a reconocer que «el clima no es el más apropiado para hablar» y que la interlocución no está «en su mejor momento». «Ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo. Mi teléfono siempre ha estado abierto», ha deslizado en una entrevista en RTVE.

Esteban ha querido salir al paso de las informaciones que vinculan al PNV con la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública que ha llevado a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE. En concreto, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, señaló este miércoles al empresario Iñaki Alzaga, presidente de Nortegas (distribuidora de gas participada por el Gobierno vasco) y consejero delegado del Grupo Noticias (editor de medios como 'Deia') como una persona «estrechísimamente vinculada» a la formación jeltzale y de su plena «confianza» y dueño además del 4% de una empresa, Alegure, filial a su vez de Servinabar, la firma de Antxon Alonso, «el testaferro de Santos Cerdán», según De Andrés. El presidente del PNV se ha desligado del asunto con el argumento de que Alzaga «no es afiliado» del partido y por lo tanto el PNV «ni puede ni debe» hablar en su nombre. En todo caso, Esteban ha insistido en que las acusaciones que De Andrés vertió «como un auténtico poseído» en su rueda de prensa del miércoles son «burdas y sin fundamento», suposiciones lanzadas «sin ningún tipo de pruebas» y en base a «mentiras». «Este tipo de política la habíamos visto en Madrid, pero en Euskadi es nueva. Es inaceptable y no lo vamos a tolerar», ha advertido Esteban, que, en todo caso, ha entrado al fondo de los supuestos vínculos de la trama con su partido. Según ha dicho, la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu por valor de 2,6 millones de euros, una operación que se licitó cuando era consejera de Educación en Navarra la jeltzale María Solana, se basó exclusivamente en «criterios técnicos» y se adjudicó además, ha profundizado, a la «oferta más barata», que siguió siendo, ha dicho, la más económica pese a los sobrecostes durante la ejecución de las obras. También ha dicho Esteban no conocer de nada ni tener «ni idea de quién es» Antxon Alonso, a diferencia de Arnaldo Otegi, que sí ha reconocido el papel de puente con los nacionalistas vascos que Cerdán atribuyó al empresario guipuzcoano afincado en Elorrio en su declaración el lunes ante el Supremo. Esteban, que participó directamente en las negociaciones de la moción de censura de 2018, ha negado cualquier conexión del dueño de Servinabar con aquella operación política. Ha asegurado que fue Pedro Sánchez en persona quien llamó al PNV para buscar su apoyo y sí ha reconocido una reunión con Cerdán y el exministro José Luis Ábalos porque en ese momento eran los «hombres de confianza» del secretario general del PSOE. Esteban ha acusado al PP, como ya hizo el EBB este miércoles al reprochar a los populares de «dinamitar los puentes» con su partido, de comportarse como «el doctor Jekyll y Mr. Hyde» porque, según Esteban, solo unas horas antes el nuevo 'número dos' del PP, Miguel Tellado, les contactó para abrir un canal de comunicación permanente e incluso les pidió «disculpas» por atacarles en una comparecencia pública previa en la que arremetió contra los socios de Pedro Sánchez por seguir sosteniendo al Gobierno. A su vez, también se ha mostrado exigente con Sánchez, a quien ha pedido que en su comparecencia del próximo 9 de julio ante el Congreso «delimite claramente» la exclusiva responsabilidad en la trama del triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán y que aporte «pruebas» de que la presunta corrupción no afecta a la sigla o al Gobierno, la línea roja que pone el PNV para borrarse del todo de la nómina de socios del Ejecutivo.

