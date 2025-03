Esteban avala el incremento del gasto militar: «Creemos en Europa»

En su primera comparecencia tras ser avalado por las asambleas territoriales del PNV como virtual próximo presidente del partido, Aitor Esteban ha mostrado la disposición ... del PNV a respaldar el aumento del gasto militar tras reunirse con Pedro Sánchez en el palacio de La Moncloa durante 40 minutos. En su comparecencia posterior, el portavoz jeltzale en el Congreso ha avalado el plan de rearme europeo y, en consecuencia, el incremento del gasto militar hasta, como mínimo, el 2% del PIB.

Con una posición alineada con la de Pedro Sánchez y en una rueda de prensa extensa en la que ha aprovechado para hacer pedagogía sobre el cambio «disruptivo» en la posición «geoestratégica» de Estados Unidos con Donald Trump al frente, Esteban ha defendido que la Unión Europea debe «reposicionarse» para «no depender» de EE UU si quiere mantener su relevancia en el concierto internacional, su autonomía estratégica y mantener además sus estándares de calidad de vida, su nivel económico y su potencia industrial. «Lo que ha demostrado EE UU es que ya no defiende el orden mundial que salió de la II Guerra Mundial», ha recalcado Esteban, que ha defendido que , ante ese «nuevo paradigma» y ante la «ruptura de las alianzas tradicionales» Europa debe «hacer frente» a esa «indefensión». «Mi partido se alinea con el canal central de Europa. Siempre hemos sido europeístas. Creemos en Europa», ha enfatizado.

Esteban, que no ha querido ejercer de «portavoz» de Sánchez pero sí ha considerado que Moncloa tiene «ideas» para hacer frente a la nueva situación, ha defendido sin medias tintas que haya una votación en el Congreso para refrendar la decisión de aumentar el desembolso en defensa y seguridad europea, algo que, en su opinión, no debe hacerse a la ligera, sino «invirtiendo en Europa» y fortaleciendo con visión de futuro una industria que también tiene «aplicaciones civiles». Tras defender el acuerdo del Parlamento europeo en materia de seguridad y defensa del que han quedado fuera «Vox y Bildu», Esteban ha rechazado «hacer política interna con este asunto» y ha insistido en que la Cámara baja debe acoger un «gran debate» al respecto y un acuerdo en consonancia. Incluso, ha deslizado que, en un asunto tan capital para el futuro, deberían converger los partidos que representan el «cauce central» de la Cámara baja, lo que, ha apostillado, encarnaban hace no tantos años PSOE, PP, PNV y CiU. «Sería un parlamento rao si no se alcazna ese acuerdo», ha emplazado, en una clara interpelación a Alberto Núñez Feijóo pero también a Junts.

.