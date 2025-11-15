Esteban anima a «ser insistentes» con la oficialidad de la selección porque «es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca» La plana mayor del PNV posa en la explanada de San Mamés junto a una pancarta con el lema 'ofizialtasunetik, askatasunera!'

La plana mayor del PNV posó en la explanada de San Mamés junto a una pancarta con el lema 'ofizialtasunetik, askatasunera!' antes del encuentro amistoso entre Euskadi y Palestina. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aprovechó la ocasión para confirmar que la formación jeltzale «sigue y seguirá reclamando» la oficialidad de la selección vasca de fútbol, y se ha mostrado convencido de que «es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca».

Esteban aseguró que la de hoy es «una de las ocasiones en las que, a través de una selección de fútbol, se ven representados los siete territorios de Euskal Herria». «Hemos tenido jugadores de diversos lugares durante toda la historia de la selección vasca, y seguimos y seguiremos reclamando la oficialidad de la selección», señaló.

El presidente de la formación jeltzale admitió que este no es un objetivo «que vaya a suceder mañana por la mañana», pero ha animado a «ser insistentes» porque está convencido de que «es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca» .«Es una manera de mostrarnos al mundo y por eso también espero que hoy todo se desarrolle con normalidad, con debe ser. Que nos dediquemos a disfrutar de un buen partido de fútbol y de ver una vez más a nuestra selección», concluyó.

Aitor Esteban acudió al feudo del Athletic junto al Lehendakari, Imanol Pradales, el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

En la misma línea que el presidente del EBB se mantuvo Imanol Pradales. El lehendakari destacó el carácter reivindicativo del partido amistoso y mostró su solidaridad con el pueblo palestino. Y, por supuesto, no se olvidó de reivindicar la oficialidad de la Euskal selekzioa. «Decimos al mundo que somos una nación y que queremos la oficialidad», afirmó en Etb.

«Euskal Herria y Palestina reivindican el derecho a existir»

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, afirmó este sábado, antes del encuentro entre Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, que «hoy es un día muy importante» porque «dos naciones negadas, no reconocidas, se juntan en San Mamés» para reivindicar «el derecho a existir y el derecho a la justicia y a la paz».

El dirigente de EH Bildu se dirigió a «la sociedad civil vasca que otra vez va a manifestar su compromiso absoluto con la paz, con los derechos de los palestinos para tener un estado y ser libres», para trasmitir el mensaje de que «el genocidio debe finalizar, que los palestinos tienen derecho a vivir en paz y que su territorio sea reconocido». Además, añadió que «Euskal Herria tiene derecho a competir en igualdad de condiciones con el resto de las naciones de forma oficial en las competiciones oficiales». Por esta causa, el portavoz afirmó que «hoy es un día muy importante», porque «dos naciones negadas, no reconocidas se juntan en San Mamés para reivindicar el derecho a existir y el derecho a la justicia y a la paz».

Pello Otxandiano ha valorado que «Euskal Herria está a la vanguardia de la justicia social, de la paz y de los derechos de los pueblos». «Hoy es un día de celebración, y un día para enseñar al mundo que aquí hay un pueblo pequeño pero muy solidario y que reivindica la paz, la justicia y la libertad de los pueblos», manifestó.