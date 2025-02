Esteban afirma que sigue siendo «amigo» de Ortuzar y que «no ha habido tensión»

Tras la tempestad, el PNV busca la calma. El próximo presidente del Euzkadi buru batzar (EBB), Aitor Esteban, se afana por zanjar el pulso con Andoni Ortuzar, del que dice que sigue siendo «amigo» y con el que «no ha habido tensión» en un enfrentamiento ... que ha desembocado en la retirada del actual líder para evitar la fractura interna. El portavoz jeltzale en el Congreso sostiene que el partido saldrá «más unido que nunca» del proceso interno, que desembocará en su proclamación durante la Asamblea General del 29 y 30 de marzo en San Sebastián.

Desde que en sendas cartas Ortuzar anunció su paso a un lado y Esteban confirmó públicamente su intención de sucederle, el todavía diputado se está esforzando por ofrecer una imagen de tranquilidad y de relevo sin sobresaltos. Ya en su comunicado de aceptación reivindicaba el trabajo del que será su predecesor al frente de Sabin Etxea, al que se refería como «un amigo con el que he compartido muchas jornadas de trabajo conjunto, de decepciones y de alegrías». Esa amistad la ha vuelto a subrayar este martes en el Congreso.

Preguntado por los periodistas en una comparecencia convocada para informar del desbloqueo de la operación de los cuarteles de Loyola en San Sebastián, el portavoz jeltzale en Madrid ha realizado un diagnóstico sobre cómo ha vivido personalmente el agitado proceso del PNV. Ha presumido de «absoluta tranquilidad» y ha negado cualquier tipo de «tensión» con Ortuzar pese a que numerosas fuentes internas hablan de un duro enfrentamiento entre ambos. Una pugna que, en todo caso, se saldó el pasado jueves con un apretón de manos en Sabin Etxea.

«Acuerdo» para la ejecutiva

Fue entonces cuando uno y otro ratificaron la retirada de Ortuzar para dejar vía libre a Esteban a cambio de un pacto para repartirse los miembros de la futura ejecutiva. El próximo presidente ha reconocido este martes la existencia de ese «acuerdo», desmentido por el entorno del todavía líder del EBB, y que alumbrará una dirección renovada –cambian el presidente y los ocho burukides electos–, más joven –la edad media baja de 55 a 49 años– y lejos de la paridad de género –serán cuatro mujeres frente a diez hombres–.

La proclamación como presidente del EBB implicará su renuncia a su acta en el Congreso, donde lleva siendo diputado desde 2004 y portavoz del PNV desde 2012 en sustitución de Josu Erkoreka. Un cargo en el que se ha convertido en el gran referente jeltzale en Madrid y en el que se ha tenido que bregar en negociaciones con gobiernos de PP y PSOE. Esteban ha confesado que no echará de menos «la bronca» en la Cámara baja, pero ha querido dejar un mensaje al Ejecutivo de Sánchez: «Probablemente no veré tanto a los diputados, pero los ministros no se van a librar de mí tan fácilmente».