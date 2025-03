Marisol Garmendia (Zaldibia, 1963) cumplirá el jueves un año como delegada del Gobierno en Euskadi. Periodista de profesión y política largamente bregada en el estamento ... municipal, cogió el testigo de Denis Itxaso en un cargo desde el que siempre se lucha por sacar cabeza ante un nacionalismo vasco al que no le gusta su mera existencia. La dirigente socialista incide en que uno de sus principales empeños es precisamente «visibilizar y normalizar» la acción del Estado en Euskadi. Una presencia, avisa, que «no va a desaparecer».

– ¿Usted está cómoda con el pacto PSOE-Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña?

– Sí, porque el Gobierno de España no está haciendo ninguna cesión arbitraria o gratuita que se saque de la manga.

– Pues Marlaska decía hasta hace bien poco que esto era imposible. ¿Ahora sí es posible?

– La Constitución establece competencias exclusivas al Estado en materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y asilo. Y eso en este acuerdo se sigue respetando. Otra cosa es que la gestión de determinados ámbitos se delegue en la Generalitat o en los Mossos d'Esquadra. Lo que se está haciendo es desarrollar el modelo de Estado autonómico consagrado en la Constitución.

Pactos con Junts «Cuando el PP no tenía mayoría absoluta, Aznar hizo muchas concesiones a Pujol y entonces España no se rompía»

– ¿Es eso o es más bien que Sánchez necesita los siete votos de Junts para sobrevivir?

– Bueno, no es lo mismo tener mayoría absoluta que no tenerla. Esto te obliga a negociar, a llegar a acuerdos, pero como lo hizo el PP cuando no tuvo mayoría. Aznar hizo muchas concesiones a Pujol tras el pacto del Majestic y entonces no se rompía España.

– Este acuerdo vacía buena parte de las competencias de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Como responsable de esa misma institución en Euskadi, ¿no le preocupa?

– No vacía las competencias porque todo lo acordado requiere también de la presencia del Estado y de la colaboración interinstitucional, que es fundamental. Los Mossos d'Esquadra van a actuar en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

– ¿Y no teme que este tipo de pactos contribuyan a la estrategia del nacionalismo de sacar al Estado de Cataluña y Euskadi?

– El Estado no va a desaparecer ni de Euskadi ni de Cataluña porque tiene una estructura muy potente con una serie de funciones y servicios. Uno de mis empeños como delegada del Gobierno es contribuir a la normalización y a la visibilización del Estado en el País Vasco.

– Si se delegan las competencias de inmigración a Cataluña, ¿también Euskadi podrá asumirlas?

– Cada estatuto de autonomía tiene sus peculiaridades. Si el vasco lo recoge así...

– ¿Hay algún contacto ya entre los gobiernos vasco y central para materializar ese traspaso?

– Todavía no, pero la transferencia que cerramos el jueves, sobre los permisos de trabajo para extranjeros, puede tener ciertas concomitancias.

– ¿Cree que la Ertzaintza estaría capacitada ahora mismo para participar en tareas como el control de fronteras?

– Eso habrá que verlo según los recursos que tenga la Ertzaintza y si es que está dispuesta a asumir esas funciones muy determinadas. Acaba de asumir tareas en los puertos y sabemos que no es un proceso fácil.

– Los sindicatos dicen que no hay medios para ese despliegue en los puertos. En Pasaia incluso tienen que pedir permiso a la Guardia Civil para ir al baño. ¿Se ha hecho bien ese traspaso?

– Eso tendrá que preguntárselo al consejero de Seguridad, nosotros hemos cumplido con los acuerdos.

– Elevar la dotación máxima de ertzainas dependería de un acuerdo en la Junta de Seguridad, en la que participa el Gobierno central. ¿Lo harán?

– En estos momentos no está encima de la mesa, pero el Gobierno de España está dispuesto a llegar a acuerdos que sean razonables, siempre dentro del marco de la Constitución.

Traspaso de la Seguridad Social «El compromiso se está cumpliendo, pero además de informes económicos y técnicos, también requiere de seguridad jurídica»

– Sánchez se comprometió con el PNV a traspasar todas las competencias pendientes para finales de este año. ¿Usted pone la mano en el fuego?

– Es un compromiso que se está cumpliendo. Desde el año pasado se han transferido siete materias, las dos últimas esta semana. Son hechos.

– Por tanto, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social estará en manos vascas a final de año, ¿no?

– Este compromiso también se está cumpliendo, los equipos técnicos siguen avanzando. El camino no va a ser fácil porque todas estas materias requieren no sólo informes técnicos y económicos, sino también seguridad jurídica para que los traspasos se hagan conforme a la ley.

– Con los puertos y aeropuertos, ¿cabe la posibilidad de que se traspasen unos y no otros? El PNV está poniendo el foco en Foronda y el Puerto de Pasaia.

– Hacer futuribles no creo que contribuya a nada. Todo se estudiará a su debido tiempo y teniendo muy claro que se debe responder a los intereses generales del País Vasco y de España.

Reforma fiscal en peligro

– ¿Asume que la reforma fiscal acordada por PNV y PSE-EE está abocada al fracaso por la falta de apoyos entre la oposición?

– Siempre confío en que se pueda llegar a acuerdos hasta el último momento. La reforma, tal y como está planteada, beneficia a la mayoría de la ciudadanía y desde luego a los sectores más vulnerables. Desde esa perspectiva, yo apelo a la responsabilidad de las fuerzas de izquierdas para contribuir al reforzamiento del escudo social, que sólo se puede consolidar con reformas fiscales que no detraigan fondos.

– Pues esta reforma supondría todo lo contrario. Se dejarían de ingresar 200 millones de euros menos al año, según los cálculos de las propias diputaciones.

– Y las enmiendas que plantean EH Bildu o el PP supondrían detraer muchísimos más. Lo que hay que hacer es distribuir mejor esos recursos para poner el foco en los sectores más vulnerables.

– ¿Puede un eventual fracaso del proyecto causar una fractura entre los socios de gobierno?

– No, porque precisamente es una propuesta acordada entre PNV y PSE-EE. Somos partidos diferentes, con sensibilidades distintas, pero capaces de llegar a acuerdos. Tal vez ésta no sea la reforma fiscal ideal, pero tiene un planteamiento social muy importante y, del cero al cien, prefiero quedarme con 70 que con cero.

Relaciones con el PNV «Los socialistas somos tan vascos como los nacionalistas y tan euskaltzales, que no es lo mismo que abertzales»

– ¿Cree que las relaciones en la coalición pueden cambiar con la llegada de Aitor Esteban a la presidencia del EBB?

– Las personas siempre influyen, pero Aitor Esteban es alguien que en su trayectoria parlamentaria ha demostrado que sabe dialogar, negociar y llegar a acuerdos. Y en Euskadi lo que nos pide la ciudadanía es que lleguemos a acuerdos entre diferentes.

– Al PNV nunca le ha gustado la figura del delegado o delegada del Gobierno. ¿Le produce algo de incomodidad?

– Mire, el hecho de que el Partido Socialista está cogobernando con el PNV en todas las instituciones vascas es importante porque refleja la realidad que algunos no quieren ver o que no les gusta tanto. En Euskadi hay diferentes sensibilidades políticas, pero todos formamos parte de la misma sociedad y defendemos los intereses comunes de la gente. Y los socialistas somos tan vascos como los nacionalistas y tan euskaltzales, que no es lo mismo que ser abertzales.

– Se cumple un año desde que llegó al cargo. ¿Con qué se queda?

– Estoy satisfecha porque, como decía antes, el Estado está presente y tiene que seguir estando presente en Euskadi. Desde el Gobierno de España también contribuimos a la cohesión social, al equilibrio territorial, a la modernización de la industria, a la normalización en las relaciones institucionales, a la visibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado...

– La Guardia Civil celebró el acto del 12-O por primera vez en el centro de Vitoria. ¿Habrá más iniciativas de este tipo?

– Sí, porque visibilizar la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Euskadi es uno de mis objetivos. Creo que es positivo y que la ciudadanía vasca lo acepta con total normalidad.

– ¿Qué le pareció que la madre de Jorge Díez (el escolta de Fernando Buesa) pidiera a los representantes de EH Bildu que se fueran del homenaje?

– La entiendo y tiene mi comprensión y mi cariño, como todas las víctimas de ETA y también las de otros terrorismos del Estado y de cualquier conculcación de los derechos humanos.

– ¿Debe la izquierda abertzale dar más pasos?

– A EH Bildu todavía le falta un camino muy largo por recorrer. No se trata de depositar flores, se trata de reconocer que ETA no debió existir, no debió matar, ni extorsionar, ni secuestrar, ni sembrar el terror para tratar de implantar su proyecto político totalitario.