El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general de Comunicación y portavoz, Isaac Albert. Efe

Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Retoca el logo y adopta un naranja asalmonado

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:08

Esquerra Republicana ha presentado este miércoles, en la víspera de la Diada, su nueva imagen corporativa y ha decidido renovar su estrategia de comunicación. Su ... objetivo es «volver a conectar» con la gente, un año después de perder el Govern catalán y de pasar de ser la fuerza de referencia en Cataluña a la tercera en el Parlamento autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  10. 10

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del &#039;procés&#039; para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña