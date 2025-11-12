La Ertzaintza no pudo actuar contra Falange al tener que «repeler agresiones» radicales

La Ertzaintza no pudo practicar registros a los miembros de Falange concentrados el pasado 12 de octubre en Vitoria o detectar posibles comportamientos «contrarios a ... la legalidad» de los ultras de extrema derecha porque «el conjunto de agentes» que participaron en el dispositivo tuvo que dedicarse a «repeler las agresiones» de los contramanifestantes de izquierda radical convocados por GKS, Jardun y Ernai y a «restablecer el orden público».

Las respuestas parlamentarias por escrito que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha remitido al representante de EHBildu Gorka Ortiz de Guinea y a Jon Hernández, de Sumar, sobre la actuación de la Ertzaintza en los graves altercados del Día de la Hispanidad reconocen una insuficiente respuesta policial a los desórdenes en pleno centro de la capital alavesa. No obstante, achacan la incapacidad de atajarlos a la necesidad de responder sobre la marcha a la violencia «presuntamente organizada» desplegada por los grupos autodenominados «antifascistas».

Tanto EHBildu como Sumar insinúan en su batería de cuestiones dirigidas al consejero una cierta permisividad de la Ertzaintza con los convocantes de la concentración de Falange en la céntrica Plaza de la Provincia, a quienes Ortiz de Guinea tacha directamente de «fascistas». El parlamentario de EHBildu pregunta a Zupiria por qué los ertzainas «sólo pegaban a los antifascistas» a pesar de que en las imágenes tomadas por la prensa se aprecia que los falangistas portaban «bastones, palos y bates».

Zupiria insiste en que «todos los recursos policiales» disponibles –agentes de la comisaría de Vitoria, de la Brigada Móvil y de la unidad de Vigilancia y Rescate– tuvieron que dedicarse a «repeler los desórdenes públicos provocados por los contramanifestantes» y a «defenderse de los ataques» de los que fueron objeto.

Según el relato del consejero –que insiste en que no es preciso «autorizar» las concentraciones, sino que basta con comunicarlas–, estaba previsto que los agentes registraran a los miembros de Falange para incautarse de «armas u objetos potencialmente peligrosos», pero esa actuación «no se pudo llevar a cabo a consecuencia de los actos violentos protagonizados por los asistentes a las concentraciones no comunicadas».La misma explicación da Zupiria al hecho de que la Ertzaintza sólo esté investigando a posteriori la posible vulneración de la ley de Memoria Democrática por la exhibición de simbología franquista.

A la pregunta de por qué un ertzaina «da la mano a un fascista», dice «desconocer el contenido o el contexto de la citada imagen» y cuando Ortiz de Guinea le inquiere por las hipotéticas agresiones de los falangistas a ciudadanos de Vitoria responde que «la realidad de los hechos» es que fueron los radicales de izquierda quienes «vestidos de colores oscuros, encapuchados y con sus rosotros parcialmente ocultos» acudieron al lugar para «enfrentarse» con la Falange y «agredir a los ertzainas».

Además, Zupiria responde sobre la información publicada por ELCORREOsobre el hallazgo de 5.600 euros en un coche utilizado por los contramanifestantes. Según dice, continúa abierta la «investigación interna» para esclarecer la «filtración», aunque «no consta» que procediera «de algunos de los servicios o unidades intervinientes».