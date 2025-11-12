El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Ertzaintza se enfrenta a los radicales encapuchados en el centro de Vitoria. Iñaki Andrés

La Ertzaintza no pudo actuar contra Falange al tener que «repeler agresiones» radicales

Zupiria admite en una respuesta parlamentaria a EH Bildu que «todos los agentes» del dispositivo del 12-O se dedicaron a «restablecer el orden»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

La Ertzaintza no pudo practicar registros a los miembros de Falange concentrados el pasado 12 de octubre en Vitoria o detectar posibles comportamientos «contrarios a ... la legalidad» de los ultras de extrema derecha porque «el conjunto de agentes» que participaron en el dispositivo tuvo que dedicarse a «repeler las agresiones» de los contramanifestantes de izquierda radical convocados por GKS, Jardun y Ernai y a «restablecer el orden público».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza no pudo actuar contra Falange al tener que «repeler agresiones» radicales

La Ertzaintza no pudo actuar contra Falange al tener que «repeler agresiones» radicales