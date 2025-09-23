El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una pulsera telemática como las que vigilan a hombres inmersos en un proceso judicial por violencia de género.

La Ertzaintza avisó al Ministerio de Igualdad de fallos en las pulseras antimaltrato

Al Gobierno vasco «no le consta» que se haya desestimado ninguna denuncia por violencia de género debido a los errores

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:51

Lejos de remitir, la crisis de las pulseras telemáticas para maltratadores no deja de revelar datos que la agudizan. El Gobierno vasco ha informado este ... martes de que la Ertzaintza ya notificó al Ministerio de Igualdad «indicios» de que estos dispositivos «no funcionaban bien». El aviso de la Policía autonómica se suma así a los que ya emitieron otras instancias, especialmente jueces y fiscales especializados en violencia de género, sobre unos errores técnicos que la ministra del ramo, Ana Redondo, sigue tratando de minimizar.

