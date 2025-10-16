La Ertzaintza abre una investigación interna por las supuestas lesiones causadas a un joven durante los incidentes de Vitoria

La Ertzaintza ha abierto una investigación interna para analizar las posibles lesiones causadas a un joven durante los incidentes del pasado domingo en Vitoria durante ... la batalla campal entre Falange y radicales de extrema izquierda. La Policía autónoma, según recogen en una nota de prensa, tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación, y no de manera oficial. Y es que, según aseguran, «a estas horas no consta ninguna denuncia al respecto».

Asuntos Internos de la Ertzaintza está ya investigando los presuntos hechos para poder esclarecer lo que sucedió y determinar «si la fuerza utilizada se ajusta a lo que las instrucciones internas establecen». Además, y como es habitual, también se ha dado traslado del caso a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, reconoció el pasado lunes que, «extraoficialmente», tenían conocimiento de que un joven se había presentado en el hospital de Txagorritxu diciendo que sus lesiones respondían a «una agresión que, en su opinión, fue provocada por una actuación policial». «No lo conozco con detalle, pero prefiero decirlo para que luego no se nos acuse de ocultarlo», apostilló entonces.

EHra makilez armaturik etorri zen Falangeari aurre egin genion gazte abertzaleak horrela jazarri gintuen Ertzaintzak



Nire kasuan, aurpegira zuzenean bideratutako pilotakada batez ezpaina ebaki, masailezurra hautsi, hortz 1 atera eta 2 lekualdatu zizkidan



Bideoan ikusgai.



⬇️ pic.twitter.com/HBSCnsvxea — Aritz Ibarra (@ibarra_aritz) October 15, 2025

El centro de Vitoria vivió durante todo el 12 de octubre escenas de máxima tensión protagonizadas por radicales de izquierdas y miembros de Falange, que se enfrentaron entre sí y contra la Ertzaintza en una dantesca jornada de violencia, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los dos grupos de ultras, lanzamiento de objetos, barricadas, pedradas... Los graves disturbios, que arrancaron a mediodía y continuaron hasta primera hora de la tarde, dejaron 19 detenidos por «desórdenes públicos» y cerca de medio centenar de heridos -una veintena policías- de diversa consideración. Un joven denunció a través de redes sociales haber recibido, supuestamente, el impacto en la cara de una pelota de la Ertzaintza.

Según ha relatado el joven en una entrevista este jueves en una entrevista radiofónica, durante los incidentes del domingo la Ertzaintza, ha afirmado, le disparó directamente a pocos metros de distancia y a la altura de la cara. Tras el impacto, ha descrito, «sentí que mi boca estaba rota, completamente destrozada y llena de sangre». Según su versión, incluso los propios agentes «se asustaron cuando vieron mi cara«. Al día siguiente fue operado en el hospital. «Afortunadamente todo salió bien», ha dicho. El joven asegura haber interpuesto una denuncia en el juzgado.