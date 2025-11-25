El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, a su salida del juzgado tras declarar como investigado. EP

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

La defensa del exdiputado y exportavoz de Sumar pide al juez el archivo de la causa porque no existen «mínimos indicios» de culpabilidad

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9

    El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»
  10. 10 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero