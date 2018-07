Erkoreka supedita la subida del sueldo a los funcionarios a un acuerdo con el Gobierno central Confía en que el Ejecutivo desista en el requerimiento contra la ley de Presupuestos vascos de 2018 IVÁN ORIO Martes, 3 julio 2018, 13:59

El Gobierno vasco no abonará la subida del sueldo de los funcionarios vascos hasta que alcance un acuerdo con el Ejecutivo central, bien a través de la comisión bilateral de cooperación o por la retirada unilateral del Gabinete de Pedro Sánchez del requerimiento que presentó en su día la Administración–entonces en manos del PP– contra la ley de Presupuestos de Euskadi para 2018. «Entiendo las urgencias ahora que estamos en el período vacacional y comparto la inquietud (de los empleados del sector público), pero debemos actuar con la máxima seguridad jurídica y operar sobre pie seguro», ha afirmado el portavoz, Josu Erkoreka, al término del habitual Consejo de Gobierno que se celebra los martes en Lehendalaritza.

La previsión del incremento en las nóminas en esas Cuentas para la comunidad autónoma es del 1,5%, a lo que habría que sumar las aportaciones a los planes de pensiones. Ambos conceptos suponen un aumento del 2,3%. En cualquier caso, todos los movimientos encaminados a hacer efectiva una eventual subida depende de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las Cuentas del Estado. Todo apunta a que este trámite podría culminarse mañana, por lo que los Presupuestos entrarían en vigor el jueves.

El reloj empezará a funcionar desde entonces. Erkoreka confía en que la comisión bilateral de cooperación, en la que deben dirimirse las diferencias entre ambos gobiernos sobre este sensible asunto, se convoque antes de acabe el mes de julio para buscar una solución. Sin embargo, a pesar de los plazos legales y los aspectos técnicos, los sindicatos vascos no entienden por qué la Administración autonómica no se ha adelantado y preparado para que cuando entren en vigor los PGE abonar, con carácter inmediato, el incremento salarial a los funcionarios más los atrasos.

El portavoz ya mantuvo una conversación con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y extrajo la conclusión de que es «voluntad» de ambas administraciones «desbloquear la situación» cuanto antes. En este sentido, Erkoreka se ha mostrado confiado en que el Ejecutivo de Sánchez desista del requerimiento y se limen las hipotéticas diferencias de criterio. El Gobierno vasco no descarta la posibilidad de que haya que hacer algunos «ajustes» para amoldar sus previsiones y que éstas no entren en contradicción con las del Estado.