Erkoreka reprocha a la oposición que pretenda bloquear al Gobierno vasco «todas las semanas» Josu Erkoreka, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / EFE El portavoz del Ejecutivo advierte a Bildu, Podemos y PP de que quien fije posición sobre los Presupuestos tras la primera ronda de contactos, que arranca mañana, «se pondrá en evidencia» OCTAVIO IGEA Vitoria Martes, 25 junio 2019, 14:57

No afronta el Gobierno vasco la negociación de sus Presupuestos, que arranca mañana, en el mejor de los escenarios. La relación con la oposición es, cuando menos, mejorable. Los últimos meses de legislatura han dejado heridas considerables. La dimisión de Darpón, la ley para compensar a los profesores prejubilados, la comisión de investigación de los comedores escolares... Es por eso, que el portavoz del Gabinete Urkullu no se fía de que Bildu, Podemos o PP vayan a facilitar ahora las Cuentas, requisito indispensable para su aprobación. Josu Erkoreka ha vuelto a apelar a la 'pinza' de los grupos, a los que ha acusado de «esforzarse» en unir sus votos en el Parlamento para bloquear la labor del Ejecutivo «cada semana».

Erkoreka ha lanzado este 'palo' a la oposición apenas 24 horas antes de que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, comience los contactos. Mañana se reunirá con las delegaciones de PP y Elkarrekin Podemos y el martes que viene, con la de EH Bildu. Concretamente les explicará las directrices económicas aprobadas por el Gobierno hace dos semanas, porque el anteproyecto de Cuentas definitivo no verá la luz hasta después del verano.

Pese a que fue el propio Ejecutivo el que anunció que quería sondear a la oposición cuanto antes, Erkoreka ha querido restar trascendencia esta mañana a los primeros encuentros. Lo ha hecho durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno asegurando que se trata de reuniones puramente técnicas en las que Lakua pondrá sobre la mesa un cuadro macroeconómico base «muy bien argumentado» al que, cree el portavoz, nadie puede oponerse tan pronto. Segundo 'recado' a la oposición de la mañana: «Quien fije posición ahora mismo sobre los Presupuestos se estará dejando en evidencia», ha asegurado.

El discurso de Erkoreka converge en cierta manera con el del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que el pasado fin de semana auguró que el Gobierno solo está en disposición de negociar los Presupuestos con Podemos y PP porque Bildu «solo vendrá a hacerse la foto». La respuesta de la coalición soberanista ayer fue reprochar a Ortuzar su «agresividad» verbal y garantizar que se sentará a hablar con Azpiazu. En todo caso, Erkoreka ha pedido nuevamente a todos los grupos «realismo» en las peticiones que vayan a realizar a partir de ahora y «responsabilidad». Lo primero va por los populares, que han supeditado su apoyo a las Cuentas a que el Gabinete Urkullu inicie una «revolución» fiscal, rompa relaciones con la izquierda abertzale y pacte con los conservadores la reforma de la RGI. Lakua solo contempla el tercero de esos supuestos.

«La vida no se va a parar sin Cuentas»

Con este tira y afloja que mantienen Gobierno y oposición –representantes de PNV y PSE en el Parlamento cargaron ayer contra el «cinismo» de PP y Bildu por votar de la mano en la comisión de comedores escolares por «revanchismo»–, la posibilidad de que el Presupuesto del Ejecutivo no logre el apoyo necesario para ser aprobado no es descartable. Erkoreka ya dijo la semana pasada que prorrogar nuevamente las Cuentas de 2018 «no sería un drama» y no acarrearía un adelanto electoral, una tesis en la que hoy ha insistido la presidenta del Bizkai buru batzar. En una entrevista concedida a ETB, Itxaso Atutxa ha subrayado la importancia de contar con nuevos Presupuestos para tener «normalidad en el día a día», aunque ha admitido que, si no los hay, «la vida en Euskadi no se va a parar».