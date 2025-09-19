El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El portavoz de ERC Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados EP

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

Los republicanos registran en el Congreso su propuesta legal para que el Govern pueda recaudar el IRPF y mantienen el veto a negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11

Esquerra Republicana ha consumado el desafío y ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley con el objetivo de que la administración ... central habilite a la Generalitat recaudar el IRPF. La reforma legal implica cambiar tres leyes: la Lofca, la del modelo de financiación de las autonomías y la cesión de tributos. ERC presentó hace casi dos semanas públicamente esta iniciativa legal. Pero sin llevarla al registro del Congreso. Ha tratado de negociar con los socialistas para presentar de manera conjunta la reforma legal. Ha esperado casi dos semanas. Pero tras no llegar a un acuerdo, los republicanos han decidido tirar por la calle del medio y han registrado el texto legal en solitario. ERC propone que el Govern recaude el IRPF de manera íntegra a partir de 2029. Días atrás, el Ministerio de Hacienda mostró sus diferencias y habló de que ve inasumible que el Govern asuma el 100% del IRPF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  7. 7 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  8. 8 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  9. 9

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  10. 10 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»